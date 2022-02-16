Бывшие разработчики «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 делают свою ролевую игру

Бывший геймдизайнер CD Projekt RED Конрад Томашкевич, работавший над The Witcher 3: Wild Hunt и другими проектами компании в течение 17 лет, основал собственную студию под названием Rebel Wolves.

Его команда состоит из разработчиков, приложивших руку к «Ведьмаку», «Кровной вражде. Ведьмак. Истории», Cyberpunk 2077 и Shadow Warrior 2.

Rebel Wolves уже работает над своей дебютной ААА ролевой игрой в сеттинге темного фэнтези на движке Unreal Engine 5. Студия рассчитывает, что ее проект станет эдаким Святым Граалем в жанре RPG.

Мы хотим воссоздать ощущение игры в настолку с ручкой и бумагой, где ваши возможности кажутся безграничными, где мир реагирует на ваши действия и где каждое решение имеет значение.

Для Томашкевича независимость компании — это один из самых важных элементов производства, потому что это позволяет быть команде гибкой и поддерживать видение.