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    Что почитать: хоррор по Warhammer и финал «Второго Апокалипсиса» Бэккера

    16 июля 2021
    16.07.2021
    788
    1 минута на чтение

    Что-то кончается, что-то начинается.

    В пятничном выпуске «что почитать» вас ждёт финал мрачного эпического фэнтези из цикла «Второй Апокалипсис» Р. Скотта Бэккера. «Нечестивый консульт» завершает и подцикл «Аспект-Император». А ещё обратите внимание на первый первый проект из серии Warhammer Horror от мастера Петера Фехервари.

    Петер Фехервари
    Грёза

    Что почитать: хоррор по Warhammer и финал «Второго Апокалипсиса» Бэккера 2

    Первый проект издательства «Фантастика» из серии Warhammer Horror, куда входят, собственно, хорроры во вселенной мрачного будущего.

    Гармонично сочетая превосходные навыки творчества и ведения боев, воины-ремесленники из ордена Ангелов Сияющих создали блистательное пристанище посреди оскверненной Галактики. Но их честь замарана древним грехом, воплощенным в ране на теле родного мира, которая не исцелится никогда. Несведущие души назвали бы ее лесом, однако ее стражам известно, что это не так.

    Ничего естественного не растет вокруг заснеженных прогалин Грезы, а в ее диковинных зарослях бродят лишь противоестественные существа и незваные гости, вошедшие туда на свою беду. Одни из них ищут откровения или искупления, другие мечтают примкнуть к Ангелам Сияющим, но все они приходят потому, что не могут иначе.

    В тенетах сговора, ограждающего эту рану, вязнут три путника: рыцарь, терзаемый утратой человечности, пожилая поэтесса, не желающая безропотно уходить во мрак, и ученый, жаждущий найти избавление для человечества. Все они столкнутся в Грезе со своими тенями, но лишь одному суждено увидеть ее сердце, где пульсирует самая глубокая тьма.

    Книга уже в печати.

    Р. Скотт Бэккер
    Нечестивый консульт

    Что почитать: хоррор по Warhammer и финал «Второго Апокалипсиса» Бэккера 3 Что почитать: хоррор по Warhammer и финал «Второго Апокалипсиса» Бэккера 1

    «Нечестивый консульт» завершает и подцикл «Аспект-Император», и целиком сагу «Второй Апокалипсис». Выходит с суперобложкой (она наверху). Выпускает fanzon.

    Спустя двадцать лет после того, как Анасуримбор Келлхус вошел в историю людей, он правит империями трех морей — первый истинный Аспект-Император за тысячу лет.

    Бескомпромиссное изображение катастрофического мира мифов, войн и магии. Мощная и захватывающая заключительная часть серии стала одной из самых обсуждаемых книг в жанре эпического фэнтези всех времен.

    В продаже в сентябре.

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     Кот-император |  15.07.2021

    Книги ждём в августе-сентябре.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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