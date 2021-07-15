Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона

Новый выпуск «Что почитать» принёс сразу две суровые версии нашего будущего. За одной из них стоит Сергей Лукьяненко, представивший новый цикл, который открывается романом «Семь дней до Мегиддо». А fanzon готовит ещё одну книгу Кима Стэнли Робинсона «Министерство будущего».

Ким Стэнли Робинсон

«Министерство будущего»

Внецикловый роман автора Марсианской трилогии и «Авроры».

Двадцатые годы нашего века. Климат продолжает меняться и жертвы исчисляются миллионами. В 2025 году создается международная организация «Министерство будущего» со штаб-квартирой в Цюрихе. Министерство должно пытаться предотвратить глобальную катастрофу и дать надежду будущим поколениям. Наравне с принятием официальных мер, организация быстро приходит к использованию тайных операций… Операций, которые включают в себя массовые диверсии, убийства, финансовые манипуляции, насилие, поддержку радикальных политических движений и идеологий. Ради спасения Земли от полного вымиранию дозволено все.

Роман запланирован на август.

Сергей Лукьяненко

«Семь дней до Мегиддо»

Ещё один эксперимент Лукьяненко, который он начал как сетевой автор. И теперь книгу публикуют в «бумаге» через АСТ. Сообщается, что писатель планирует ещё два тома в этом цикле.

Ктулху. В этом романе, кажется, нет Ктулху. Но я не совсем уверен, вначале надо его дописать. А всё остальное, пожалуй, тут есть… Ах да, в нём ещё нет интернета, его запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они раздробили её на куски. Над Землёй теперь Лунное кольцо с двумя самыми большими осколками — Селеной и Дианой. Но все уже привыкли. К тому же теперь есть кристаллики, за которые Продавцы могут продать что угодно. Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе настоящие, такие же как в Лувре. Довольно доброе начало апокалипсиса, правда?

Выход намечен на август.