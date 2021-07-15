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    Новости

    Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона

    15 июля 2021
    15.07.2021
    909
    1 минута на чтение

    Новый выпуск «Что почитать» принёс сразу две суровые версии нашего будущего. За одной из них стоит Сергей Лукьяненко, представивший новый цикл, который открывается романом «Семь дней до Мегиддо». А fanzon готовит ещё одну книгу Кима Стэнли Робинсона «Министерство будущего».

    Ким Стэнли Робинсон
    «Министерство будущего»

    Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона 1

    Внецикловый роман автора Марсианской трилогии и «Авроры».

    Двадцатые годы нашего века. Климат продолжает меняться и жертвы исчисляются миллионами. В 2025 году создается международная организация «Министерство будущего» со штаб-квартирой в Цюрихе. Министерство должно пытаться предотвратить глобальную катастрофу и дать надежду будущим поколениям. Наравне с принятием официальных мер, организация быстро приходит к использованию тайных операций… Операций, которые включают в себя массовые диверсии, убийства, финансовые манипуляции, насилие, поддержку радикальных политических движений и идеологий. Ради спасения Земли от полного вымиранию дозволено все.

    Роман запланирован на август.

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     Ирина Нечаева |  15.10.2019

    По большому счету, этот роман — нон-фикшн с критикой капитализма и рыночной экономики, приукрашенный детективным сюжетом. Но написанный в художественной форме и потому нескучный.

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     Издательство fanzon |  05.10.2020

    «А что, если?.. Если эпидемия чумы уничтожила почти все население Европы? Как будет развиваться человечество?».

    Сергей Лукьяненко
    «Семь дней до Мегиддо»

    Что почитать: постапокалипсис Лукьяненко и антиутопия Робинсона 2

    Ещё один эксперимент Лукьяненко, который он начал как сетевой автор. И теперь книгу публикуют в «бумаге» через АСТ. Сообщается, что писатель планирует ещё два тома в этом цикле.

    Ктулху. В этом романе, кажется, нет Ктулху. Но я не совсем уверен, вначале надо его дописать. А всё остальное, пожалуй, тут есть… Ах да, в нём ещё нет интернета, его запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они раздробили её на куски. Над Землёй теперь Лунное кольцо с двумя самыми большими осколками — Селеной и Дианой.

    Но все уже привыкли.

    К тому же теперь есть кристаллики, за которые Продавцы могут продать что угодно. Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе настоящие, такие же как в Лувре.

    Довольно доброе начало апокалипсиса, правда?

    Выход намечен на август.

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     Издательство «АСТ» |  12.04.2021

    Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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