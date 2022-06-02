    3
    Новости

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда

    2 июня 2022
    02.06.2022
    717
    1 минута на чтение

    Давно не заглядывала рубрика «Что почитать» с книжными новинками. Запрыгиваем с двумя анонсами. «Астрель-СПб» готовит долгожданный финальный том трилогии Эда Макдональда. А fanzon продолжает переиздавать одного из самых недооценённых англоязычных авторов — Джина Вулфа.

    Эд Макдональд
    Вороний закат

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда 1

    «Вороний закат» завершает фэнтезийный цикл «Печать ворона», который начали издавать в России в 2017-м. Перевод с английского Дмитрия Могилевцева, 512 страниц.

    Война с Глубинными королями подходит к концу, и, кажется, люди в ней проигрывают. Жуткие красные дожди истязают землю, с каждым днем из Морока появляются все новые чудовища, и даже бессмертные узнают о том, каково это — умирать. Глубинные короли становятся все сильнее и готовятся нанести последний, решающий удар.

    Но Рихальту Галхэрроу сейчас не до этого. Он слишком далеко забрался в Морок. Страшная пустыня проросла в него, изменила, и теперь призраки прошлого преследуют Рихальта повсюду. И когда немногие выжившие капитаны «Черных крыльев» отправятся во тьму с последней миссией, которая может все изменить, тени мертвых последуют и за ними.

    Ждём на полках летом.

    Джин Вулф
    цикл «Книга Нового Солнца»

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда 2

    «Тень и коготь» — сборник, в который входят первые два романа (из четырёх) в цикле «Книга Нового Солнца» Джина Вулфа. Книга кажется околофэнтезийной, но на самом деле это научная фантастика далёкого будущего.

    Севериан, скромный ученик палача, благословленный и проклятый даром фотографической памяти, повествует о пути, ведущим его через секс, предательства, изгнание, убийства, заговоры и тайны — к взрослению и вершине власти над древним миром Урд, озаренным умирающим солнцем.

    Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда 3

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды 11
    0
    10370
    Настольная игра «Нечто»: никому не верю во льдах Антарктиды

    По сути, это усложненная «Мафия», но если игроки окунутся в атмосферу, то смогут ощутить себя на полярной станции, где люди не те, кем кажутся.

    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап
    0
    41389
    «Оби-Ван Кеноби», 3-я серия. Месть ситха — рекап

    Владыка Вейдер вернулся во всей красе.

    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже 9
    0
    60468
    Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже

    Как вы яхту назовёте…

    «Аватар 2»: сюжет, дата выхода и что там с «Аватарами 3, 4 и 5»? 6
    0
    111113
    «Аватар 2»: дата выхода, сюжет, и что там с «Аватарами 3, 4 и 5»?

    Что мы знаем о его сюжете, кого можем увидеть на экране и что там с ещё тремя фильмами.

    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?
    0
    164925
    «Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?

    Первые семь эпизодов получились нестабильными.

    100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова 28
    0
    213930
    100 лет Кристоферу Ли. Что посмотреть, чтобы узнать его снова

    В этом списке будут фильмы культовые, полузабытые и почти невиданные: французский триллер, немецкий гангстерский фильм, итальянская готика, советское фэнтези, испанская эротика, каталонский авангард.

    «Чип и Дейл спешат на помощь»: злая сатира на Голливуд и дети Гайки 3
    0
    261835
    «Чип и Дейл спешат на помощь»: злая сатира на Голливуд и дети Гайки

    Уровня «Кролика Роджера» он, конечно, не достигнет, но может стать стоящим кино на вечер.

    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»
    0
    248904
    Почему стоит прочитать романтический комикс «Предания Олимпа»

    История жителей «гламурного» Олимпа будет интересна и любителям сердечных страстей, и тем, кто интересуется деконструкцией мифов, и поклонникам современных психологических триллеров про отношения.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить