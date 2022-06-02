Что почитать: научная фантастика Джина Вулфа и «Печать ворона» Макдональда

Давно не заглядывала рубрика «Что почитать» с книжными новинками. Запрыгиваем с двумя анонсами. «Астрель-СПб» готовит долгожданный финальный том трилогии Эда Макдональда. А fanzon продолжает переиздавать одного из самых недооценённых англоязычных авторов — Джина Вулфа.
Эд Макдональд
Вороний закат
«Вороний закат» завершает фэнтезийный цикл «Печать ворона», который начали издавать в России в 2017-м. Перевод с английского Дмитрия Могилевцева, 512 страниц.
Война с Глубинными королями подходит к концу, и, кажется, люди в ней проигрывают. Жуткие красные дожди истязают землю, с каждым днем из Морока появляются все новые чудовища, и даже бессмертные узнают о том, каково это — умирать. Глубинные короли становятся все сильнее и готовятся нанести последний, решающий удар.
Но Рихальту Галхэрроу сейчас не до этого. Он слишком далеко забрался в Морок. Страшная пустыня проросла в него, изменила, и теперь призраки прошлого преследуют Рихальта повсюду. И когда немногие выжившие капитаны «Черных крыльев» отправятся во тьму с последней миссией, которая может все изменить, тени мертвых последуют и за ними.
Ждём на полках летом.
Джин Вулф
цикл «Книга Нового Солнца»
«Тень и коготь» — сборник, в который входят первые два романа (из четырёх) в цикле «Книга Нового Солнца» Джина Вулфа. Книга кажется околофэнтезийной, но на самом деле это научная фантастика далёкого будущего.
Севериан, скромный ученик палача, благословленный и проклятый даром фотографической памяти, повествует о пути, ведущим его через секс, предательства, изгнание, убийства, заговоры и тайны — к взрослению и вершине власти над древним миром Урд, озаренным умирающим солнцем.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Чем занять героя?«Благое дело обернулось проклятием».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.