Что почитать: российская фантастика и «Билли Саммерс» Стивена Кинга

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали российский фантастический роман «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта» Шимуна Врочека и детектив «Билли Саммерс» Стивена Кинга.

Шимун Врочек

«Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта»

Скоро выйдет российский фантастический роман Шимуна Врочека под названием «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта».

1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки. Люди по всему миру сходят с ума от страшных снов. Древнее и ужасное существо просыпается в ледяных глубинах океана. В происходящем пытаются разобраться советский капитан Синюгин, бывший командир роты спецназа, и Шон Коннери, агент британской разведки с правом на убийство.

Стивен Кинг

«Билли Саммерс»

Стартовали предзаказы детективного романа с элементами триллера «Билли Саммерс» за авторством Стивена Кинга. По его мотивам, кстати, сейчас в работе находится экранизация!