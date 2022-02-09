Что почитать: российская фантастика и «Билли Саммерс» Стивена Кинга

Сегодня в рубрику «Что почитать» попали российский фантастический роман «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта» Шимуна Врочека и детектив «Билли Саммерс» Стивена Кинга.
Шимун Врочек
«Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта»
Скоро выйдет российский фантастический роман Шимуна Врочека под названием «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта».
1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки. Люди по всему миру сходят с ума от страшных снов. Древнее и ужасное существо просыпается в ледяных глубинах океана. В происходящем пытаются разобраться советский капитан Синюгин, бывший командир роты спецназа, и Шон Коннери, агент британской разведки с правом на убийство.
Стивен Кинг
«Билли Саммерс»
Стартовали предзаказы детективного романа с элементами триллера «Билли Саммерс» за авторством Стивена Кинга. По его мотивам, кстати, сейчас в работе находится экранизация!
Билли Саммерс — профессиональный киллер с жестким моральным кодексом: он принимает заказы только на действительно «плохих парней». Но ему, бывшему морпеху, это занятие не по душе, и однажды он решает отойти от дел, чтобы начать новую жизнь. Перед этим Билли предстоит выполнить еще один заказ, который обеспечит ему безбедное существование.
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