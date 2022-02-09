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    Новости

    Что почитать: российская фантастика и «Билли Саммерс» Стивена Кинга

    9 февраля 2022
    09.02.2022
    1110
    0 минут на чтение

    Сегодня в рубрику «Что почитать» попали российский фантастический роман «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта» Шимуна Врочека и детектив «Билли Саммерс» Стивена Кинга.

    Шимун Врочек
    «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта»

    Что почитать: 12

    Скоро выйдет российский фантастический роман Шимуна Врочека под названием «Война-56. Книга 1. Зов Лавкрафта».

    1956 год. В районе Северного полюса пропадают подводные лодки. Люди по всему миру сходят с ума от страшных снов. Древнее и ужасное существо просыпается в ледяных глубинах океана. В происходящем пытаются разобраться советский капитан Синюгин, бывший командир роты спецназа, и Шон Коннери, агент британской разведки с правом на убийство.

    Стивен Кинг
    «Билли Саммерс»

    Что почитать: 11

    Стартовали предзаказы детективного романа с элементами триллера «Билли Саммерс» за авторством Стивена Кинга. По его мотивам, кстати, сейчас в работе находится экранизация!

    Билли Саммерс — профессиональный киллер с жестким моральным кодексом: он принимает заказы только на действительно «плохих парней». Но ему, бывшему морпеху, это занятие не по душе, и однажды он решает отойти от дел, чтобы начать новую жизнь. Перед этим Билли предстоит выполнить еще один заказ, который обеспечит ему безбедное существование.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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