Песнь хоббитов: впечатления от мюзикла по «Властелину колец»

В далёком 2006 году на волне нестихающей популярности кинотрилогии «Властелин колец» группа канадско-британских продюсеров решила, что миру необходима сценическая адаптация книг Толкина — и не какая-нибудь, а в виде мюзикла. Спектакль поставили сперва в Торонто, а затем на лондонском Уэст-Энде. На 3,5-часовую постановку с участием более 60 актёров и оскароносного индийского композитора Аллы Рахмана («Миллионер из трущоб») было потрачено более 25 миллионов долларов; её окрестили самым амбициозным проектом в истории лондонского театра и… величайшим коммерческим провалом. Зрители и критики ругали мюзикл за превосходство формы над содержанием, чрезмерную затянутость, отсутствие внятной истории, посредственную актёрскую игру. Отгремев в театре на Друри-Лейн всего за один год, «Властелин колец» пропал со сцены. История стала легендой, легенда превратилась в миф, и так далее. Но кольцо, как известно, умеет ждать.

Летом 2023-го давно позабытый спектакль возродился в самом неожиданном месте: в оказавшемся на грани закрытия сельском театре Watermill Theatre, который находится на окраине городка Ньюбери, что в графстве Беркшир. Впрочем, возможно, не такая уж это неожиданность: «Вы посмотрите вокруг, — разводят руками актёры в интервью, — это же самый настоящий Шир!». Действительно: вокруг театра, занимающего здание старой водяной мельницы, полно пасторальных английских пейзажей, как нельзя лучше подходящих для жизни хоббитов, и создатели использовали этот эффект иммерсивности со всем размахом. Спектакль начинается не на сцене, а в саду: зрителей приветствуют на 111-м дне рождения мистера Бильбо Бэггинса, и, пока остальные жители Хоббитона — от Брендибаков до Саквилл-Бэггинсов — поют, танцуют и заигрывают со зрителями, виновник торжества лично приветствует каждого гостя и благодарит за оказанную честь. После пролога, который завершается исчезновением Бильбо с собственной вечеринки, зрителей проводят в здание театра, и начинается спектакль уже в более традиционной форме.

На протяжении следующих трёх часов в крошечном зале максимально концентрированно рассказывается (а также поётся и танцуется) известная всем история о хоббитах и их спутниках, которые отправились в долгий путь, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Разумеется, такой формат накладывает много ограничений: сохранены только самые основные герои и сюжетные линии, три эпические битвы (за Хельмову Падь, при Изенгарде и за Чёрные Врата) стянуты в одну, стюард Гондора и король Рохана — один и тот же человек, но главное: в жертву принесены почти вся мифология, диалоги, глубина и мотивация персонажей.

Хотелось бы сказать, что спектакль спасает выдающаяся актёрская игра, но увы: театр этот хоть и не любительский, но всё же провинциальный, и это сказывается в том числе на качестве труппы. Здесь есть несколько очень хороших актёров (в первую очередь потрясающий Мэтью Багг в роли Голлума), несколько очень плохих (Гэндальф из дополнительного состава, напоминающий Деда Мороза на детском утреннике, абсурдно-кэмповый Саруман/Элронд), но по большей части — актёры средние, очень старающиеся, пусть и лишённые хотя бы доли харизмы Вигго Мортенсена и Кейт Бланшетт. Однако нехватку мастерства актёров с лихвой компенсирует многогранность их сценических навыков: каждый из задействованных в постановке артистов играет по несколько ролей, отлично поёт и превосходно владеет как минимум одним музыкальным инструментом. Так они заменяют целый оркестр, для которого в театре на водяной мельнице попросту нет места.

Чтобы реализовать столь масштабный проект в камерном пространстве, постановщики проделали колоссальную работу. Буквально каждый дюйм зрительного зала в тот или иной момент задействован в спектакле: актёры стучат по стенам, имитируя разговоры энтов, Голлум спускается на сцену с балкона по балкам и перекладинам, в ход идут проекции, огромные марионетки и движущиеся платформы, непонятно как встроенные в крошечную деревянную сцену.

Не все сценические решения удачны: например, эльфийские костюмы с традиционными индийскими элементами (особенно полиэстеровые шаровары Галадриэль) приводят зрителя в некоторое замешательство, а происходящее на вершине Роковой горы вообще довольно сложно понять, если кто-то (вдруг!) не видел фильм. Но нельзя не отдать должное изобретательности и таланту создателей спектакля, сумевших воссоздать мир Средиземья в помещении вместимостью 220 человек — настолько, насколько это вообще возможно.

В финале актёры и зрители снова выходят на свежий воздух для сцены прощания с Фродо. Эта часть, наравне с прологом, пожалуй, самая удачная: когда Сэм и Фродо обнимаются со слезами на глазах в паре метров от тебя, как-то забываешь и про неубедительного Арагорна, и про чрезмерный пафос музыкальных композиций, и про некоторую абсурдность эпизодов в Лотлориэн. Всё-таки сердце этой истории — хоббиты, и именно сцены с их участием самые искренние и пронзительные, а их песни самые мелодичные и запоминающиеся.