Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

Сегодня традиционную рубрику «что почитать» захватил жанр фэнтези. «Азбука» отправила в печать шестой том «Колеса времени» Роберта Джордана, а «Фантастика» представила омнибус про невоспетых героев Империи Warhammer Fantasy.

Уильям Кинг

«Готрек и Феликс»

Омнибус, действие которого разворачивается в Старом Свете, включает в себя романы «Истребитель троллей», «Истребитель скавенов», «Истребитель демонов», а также рассказы Джона Браннера, Джоша Рейнольдса, Джордана Эллингера, К. Л. Вернера и Уильяма Кинга.

Готрек и Феликс — кто они: невоспетые герои Империи или обычные воры и убийцы? Истина где-то посередине, все зависит от того, кого вы спрашиваете. От зачарованных лесов Империи до темных глубин Краесветных гор Феликс и Готрек сражаются с безумными сектантами, злобными гоблинами и чудовищным троллем. В городе Нульн они оказываются в самой гуще событий во время нашествия обитателей канализационных труб — скавенов. А в замерзших северных землях, во время экспедиции к потерянной гномьей крепости Караг-Дум, Готрек и Феликс лицом к лицу сталкиваются с жутким Жаждущим Крови, демоном Хаоса.

Уже в печати, выход в июле.

Роберт Джордан

«Властелин хаоса»

Шестой том «Колеса времени» с объёмом в 1088 страниц (дальше снова «хронометраж» каждой книги в цикле идёт на спад). Над романом работало издательство вместе с форумом поклонников «Цитадель Детей Света», которые предоставили около 150 страниц замечаний, предложений и исправлений.

В книгу также вошли цветная вклейка и несколько карт. Ознакомительный фрагмент.

Среди сообщества Айз Седай раскол. Признать Ранда ал’Тора Возрождённым Драконом или заклеймить его как самозванца? Тёмный властелин все силы прикладывает к тому, чтобы убедить Престол Амерлин в том, что Ранд — Лжедракон. Он внедряет в ряды Айз Седай своих приспешниц, наделяя их новыми телами, и плетёт интригу за интригой. Мало того, Тёмный наводит на мир засуху и безумную жару, представляя всё это происками Лжедракона Ранда ал’Тора. Найнив и Илэйн, оставившие Белую Башню после переворота, пускаются в долгий путь, чтобы отыскать истину…

Книга в печати, по плану выходит в июле.