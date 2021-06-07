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    Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy

    7 июня 2021
    07.06.2021
    1219
    1 минута на чтение

    Сегодня традиционную рубрику «что почитать» захватил жанр фэнтези. «Азбука» отправила в печать шестой том «Колеса времени» Роберта Джордана, а «Фантастика» представила омнибус про невоспетых героев Империи Warhammer Fantasy.

    Уильям Кинг
    «Готрек и Феликс» 

    Что почитать: шестой том «Колеса времени» и омнибус «Готрек и Феликс» по Warhammer Fantasy 1

    Омнибус, действие которого разворачивается в Старом Свете, включает в себя романы «Истребитель троллей», «Истребитель скавенов», «Истребитель демонов», а также рассказы Джона Браннера, Джоша Рейнольдса, Джордана Эллингера, К. Л. Вернера и Уильяма Кинга.

    Готрек и Феликс — кто они: невоспетые герои Империи или обычные воры и убийцы? Истина где-то посередине, все зависит от того, кого вы спрашиваете. От зачарованных лесов Империи до темных глубин Краесветных гор Феликс и Готрек сражаются с безумными сектантами, злобными гоблинами и чудовищным троллем. В городе Нульн они оказываются в самой гуще событий во время нашествия обитателей канализационных труб — скавенов. А в замерзших северных землях, во время экспедиции к потерянной гномьей крепости Караг-Дум, Готрек и Феликс лицом к лицу сталкиваются с жутким Жаждущим Крови, демоном Хаоса.

    Уже в печати, выход в июле.

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    Шестой том «Колеса времени» с объёмом в 1088 страниц (дальше снова «хронометраж» каждой книги в цикле идёт на спад). Над романом работало издательство вместе с форумом поклонников «Цитадель Детей Света», которые предоставили около 150 страниц замечаний, предложений и исправлений.

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    Книга в печати, по плану выходит в июле.

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