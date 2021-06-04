    Видеоигры | Новости

    Darktide, Total War, shoot ’em up с орками и Дэн Абнетт: главное с трансляции Warhammer Skulls

    4 июня 2021
    04.06.2021
    1210
    1 минута на чтение

    3 июня Games Workshop провела получасовую трансляцию Warhammer Skulls, на которой представила анонсы и трейлеры игр по вселенным Warhammer. Каких-то взрывных новостей не было, но вот любопытных хватило.

    Warhammer 40,000: Darktide

    Больше всего внимания уделили грядущему кооперативному шутеру по «сорокатысячнику» Darktide, которым занимаются Warhammer: Vermintide из студии Fatshark. Игра во многом напоминает прошлую дилогию, но теперь действие разворачивается в новом сеттинге.

    Главная новость — сценарием игры занимается писатель Дэн Абнетт, известный по трилогии об инквизиторе Эйзенхорне, по циклу Рейвенора и книгам из подцикла «Ересь Хоруса».

    В ролике Абнетт подробнее рассказал об особенностях вселенной. Заодно в видео можно разглядеть несколько геймплейных кадров и артов.

    Игру собираются выпустить до конца 2021-го на Xbox Series, Xbox One и ПК. Он войдёт в подписку Xbox Game Pass.

    The Silence & the Fury — финальное дополнение Total War Warhammer II

    Дополнение обновит фракции зверолюдей и людоящеров и добавит им повелителей. Выходит 14 июля.

    Total War Warhammer 3

    Не обошлось без свежего трейлера для третьего Total War. На этот раз внимание уделили кхорнитам, одним из командиров армии станет Скарбранд.

    Выход игры намечен на осень, она будет доступна как в Steam, так и в EGS.

    Sister of the Thorn Career — дополнение для Warhammer: Vermintide 2

    Оно добавит эльфийской лучнице Кериллиан новую карьеру с набором умений, оружия, нарядов, испытаний и реплик.

    Релиз 30 июня.

    Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

    Продолжение олдскульной Chaos Gate 1998 года. Это пошаговая тактика, над которой работают создатели космического симулятора Elite: Dangerous.

    Игрок берёт под контроль отряд Серых рыцарей, которые сражаются против хаоситов. Сценарий к игре написал ещё один писатель из мира Warhammer — Аарон Дембски-Боуден (книги по «Ереси Хоруса», «Дар Императора»).

    Выход намечен на 2022 год.

    Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef

    Взрывной и яркий shoot ’em up про орков в главной роли. Выход запланирован на 2022-й на всех основных платформах, включая Switch.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Necromunda: Hired Gun
    0
    7060
    Обзор Necromunda: Hired Gun. Наконец-то хороший шутер по Warhammer?

    Не то чтобы, но уже близко.

    Генри Лайон Олди «Золотой Лук. Если герой приходит»
    0
    15264
    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 1. Если герой приходит»: возвращение в Элладу

    Ревизия древнегреческого мифа о Беллерофонте, победителе Химеры, в лучших традициях Олди.

    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени 4
    0
    67879
    Что из сериалов смотреть в июне 2021-го: путешествия в пространстве и времени

    Самый ожидаемый сериал Marvel, французская и исландская мистика, экранизации Стивена Кинга и Джеффа Лемира.

    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»
    0
    158652
    Видео: обзор кооперативной настолки «Зомбицид»

    Hobby World выпустил новый ролик.

    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности 9
    0
    76305
    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

    Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»
    0
    254814
    Читаем книгу: Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»

    Урбан IX, всемогущий папа, властитель мира, железной рукой правит народами, вернувшимися к средневековому образу жизни. По его приказу космический корабль отправляется к созвездию Центавра в надежде завоевать для человечества новые территории.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 14
    0
    136674
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021

    Н. К. Джемисин, Гарет Ханрахан, Гарет Пауэлл, Майлз Кэмерон,  Питера Гамильтон и Франсуа Баранже.

    Роберт Маккаммон «Слышащий» 
    0
    190182
    Роберт Маккаммон «Слышащий»: телепат против гангстеров во время Великой депрессии

    Мистический триллер в декорациях классического американского нуара.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить