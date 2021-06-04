Darktide, Total War, shoot ’em up с орками и Дэн Абнетт: главное с трансляции Warhammer Skulls

3 июня Games Workshop провела получасовую трансляцию Warhammer Skulls, на которой представила анонсы и трейлеры игр по вселенным Warhammer. Каких-то взрывных новостей не было, но вот любопытных хватило.

Warhammer 40,000: Darktide

Больше всего внимания уделили грядущему кооперативному шутеру по «сорокатысячнику» Darktide, которым занимаются Warhammer: Vermintide из студии Fatshark. Игра во многом напоминает прошлую дилогию, но теперь действие разворачивается в новом сеттинге.

Главная новость — сценарием игры занимается писатель Дэн Абнетт, известный по трилогии об инквизиторе Эйзенхорне, по циклу Рейвенора и книгам из подцикла «Ересь Хоруса».

В ролике Абнетт подробнее рассказал об особенностях вселенной. Заодно в видео можно разглядеть несколько геймплейных кадров и артов.

Игру собираются выпустить до конца 2021-го на Xbox Series, Xbox One и ПК. Он войдёт в подписку Xbox Game Pass.

The Silence & the Fury — финальное дополнение Total War Warhammer II

Дополнение обновит фракции зверолюдей и людоящеров и добавит им повелителей. Выходит 14 июля.

Total War Warhammer 3

Не обошлось без свежего трейлера для третьего Total War. На этот раз внимание уделили кхорнитам, одним из командиров армии станет Скарбранд.

Выход игры намечен на осень, она будет доступна как в Steam, так и в EGS.

Sister of the Thorn Career — дополнение для Warhammer: Vermintide 2

Оно добавит эльфийской лучнице Кериллиан новую карьеру с набором умений, оружия, нарядов, испытаний и реплик.

Релиз 30 июня.

Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters

Продолжение олдскульной Chaos Gate 1998 года. Это пошаговая тактика, над которой работают создатели космического симулятора Elite: Dangerous.

Игрок берёт под контроль отряд Серых рыцарей, которые сражаются против хаоситов. Сценарий к игре написал ещё один писатель из мира Warhammer — Аарон Дембски-Боуден (книги по «Ереси Хоруса», «Дар Императора»).

Выход намечен на 2022 год.

Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef

Взрывной и яркий shoot ’em up про орков в главной роли. Выход запланирован на 2022-й на всех основных платформах, включая Switch.