Что показали на Star Wars Celebration: «Андор», Skeleton Crew и «Индиана Джонс 5»

Вечером 26 мая началось мероприятие Star Wars Celebration, в рамках которой студия Lucasfilm покажет свои будущие проекты во вселенной «Звездных войн».

Мы будем дополнять заметку актуальными новостями всю оставшуюся неделю.

«Андор»

Показали тизер-трейлер сериала про Кассиана Андора, которого играет Диего Луна. Его действие развернется до событий фильма «Изгой-один».

Премьера 31 августа. В первом сезоне будет 12 эпизодов. Второй уже подтвержден.

«Мандалорец»

Третий сезон выйдет в феврале 2023 года. Точная дата не сообщается.

В нем вновь появится Бо Катан в исполнении Кэти Сакхофф.

Skeleton Crew

Сериал от режиссера «Человека-паука» Джона Уоттса получил название Skeleton Crew;

В центре сюжета будет некая группа детей;

Одну из главных ролей исполняет Джуд Лоу;

Премьера в 2023 году.

«Индиана Джонс 5»

Первый взгляд на Харрисона Форда в образе легендарного Индианы Джонса в пятом фильме.

Картина выйдет 30 июня 2023 года.

«Уиллоу»

Тизер-трейлер продолжения одноименного фильма 1988 года, по сюжету которого волшебник из низкорослого народа нелвинов должен восстановить баланс во вселенной.