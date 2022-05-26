Что показали на Star Wars Celebration: «Андор», Skeleton Crew и «Индиана Джонс 5»

Вечером 26 мая началось мероприятие Star Wars Celebration, в рамках которой студия Lucasfilm покажет свои будущие проекты во вселенной «Звездных войн».
Мы будем дополнять заметку актуальными новостями всю оставшуюся неделю.
«Андор»
Показали тизер-трейлер сериала про Кассиана Андора, которого играет Диего Луна. Его действие развернется до событий фильма «Изгой-один».
Премьера 31 августа. В первом сезоне будет 12 эпизодов. Второй уже подтвержден.
«Мандалорец»
- Третий сезон выйдет в феврале 2023 года. Точная дата не сообщается.
- В нем вновь появится Бо Катан в исполнении Кэти Сакхофф.
Skeleton Crew
- Сериал от режиссера «Человека-паука» Джона Уоттса получил название Skeleton Crew;
- В центре сюжета будет некая группа детей;
- Одну из главных ролей исполняет Джуд Лоу;
- Премьера в 2023 году.
«Индиана Джонс 5»
Первый взгляд на Харрисона Форда в образе легендарного Индианы Джонса в пятом фильме.
Картина выйдет 30 июня 2023 года.
«Уиллоу»
Тизер-трейлер продолжения одноименного фильма 1988 года, по сюжету которого волшебник из низкорослого народа нелвинов должен восстановить баланс во вселенной.
- Главную роль вновь исполнит Уорик Дэвис («Гарри Поттер»);
- Режиссером пилота выступает Джон М. Чу («Безумно богатые азиаты»);
- Премьера состоится 30 ноября.
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