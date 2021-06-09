Чёрная дыра и Гэри Селдон: новые кадры «Академии» Азимова от Apple TV+

Apple TV+ выпустила очередной ролик со своими проектами — как уже вышедшими, так и новыми. Нас больше всего интересует «Академия» по романам Айзека Азимова. И да, несколько новых кадров компания всё же показала.

Среди показанных проектов: стартовавшая в начале июня «История Лизи» по роману Стивена Кинга, новые эпизоды мультсериала «Шоу Снупи», научная фантастика Саймона Кинберга «Вторжение», следующий сезон постапокалиптической драмы с Джейсоном Момоа «Видеть» и многое другое.

Над «Академией» работает шоураннер и сценарист Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Роль учёного Гэри Селдона воплотил Джаред Харрис. В сериале также сыграли Ли Пейс, Лу Ллобелл, Ли Харви, Лора Бёрн, Терренс Манн и Кэссиан Билтон.

В первом сезоне планируется 10 серий, производством занимается студия Skydance Television. В основу сериала ляжет оригинальная трилогия — романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Точной даты выхода «Академии» всё ещё нет. Выпустить его хотят в этом году.