По данным Variety, выход многострадальной «Чёрной вдовы» в кинотеатрах и на стриминге стал для Disney и Marvel большим успехом. Картина показала лучший старт в кинотеатрах США с начала пандемии, принеся 80 миллионов долларов за уик-энд. Мировые сборы составили 158 миллионов.

В эти же дни фильм появился в сервисе Disney+, где его можно арендовать за дополнительную плату в 30 долларов. Сообщается, что картину купили на более чем 60 миллионов долларов.

Пока что картина ещё не вышла в Китае, в котором фильмы студии обычно также показывают высокие цифры.

«Чёрная Вдова» обошла «Форсаж 9», который ранее установил постпандемийный рекорд на старте. В премьерные выходные картина про семью собрала 70 миллионов.