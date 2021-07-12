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    «Чёрная Вдова» показала лучший старт в кинотеатрах США с начала пандемии — 80 миллионов

    12 июля 2021
    12.07.2021
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    По данным Variety, выход многострадальной «Чёрной вдовы» в кинотеатрах и на стриминге стал для Disney и Marvel большим успехом. Картина показала лучший старт в кинотеатрах США с начала пандемии, принеся 80 миллионов долларов за уик-энд. Мировые сборы составили 158 миллионов.

    В эти же дни фильм появился в сервисе Disney+, где его можно арендовать за дополнительную плату в 30 долларов. Сообщается, что картину купили на более чем 60 миллионов долларов.

    Пока что картина ещё не вышла в Китае, в котором фильмы студии обычно также показывают высокие цифры.

    «Чёрная Вдова» обошла «Форсаж 9», который ранее установил постпандемийный рекорд на старте. В премьерные выходные картина про семью собрала 70 миллионов.

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