Обзор фильма «Чёрная Вдова». Почему возвращение Marvel в большое кино не задалось?

После событий фильма «Первый мститель: Противостояние» бывшая шпионка Щ.И.Т. Наташа Романофф уходит в изгнание. Но её отпуск в норвежской глуши грубо прерывают призраки прошлого. Сперва Наташу атакует Таскмастер — загадочный убийца со щитом и в маске. Затем на связь выходит Елена Белова — давняя подруга Наташи и ещё один беглый агент программы «Чёрная Вдова». В руках у Елены оказался ключ к освобождению других супершпионок. Однако «вдовы» раскинули свою сеть по всему миру, и тот, кто ей управляет, готов на всё, чтобы удержать власть.

С небес на землю

Black Widow Жанр: шпионский боевик

Режиссёр: Кейт Шортланд

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко, Рэй Уинстон

Возрастной рейтинг: 16+

Премьера: 8 июля

Похоже на: «Эволюция Борна», «Солт», «Миссия невыполнима: Последствия»

Киновселенную Marvel принято хвалить за продуманное развитие франшизы: мол, всё по плану, все отсылки продуманы на годы вперёд. Но даже всесильный продюсер Кевин Файги оказался не готов к пандемии и последовавшему за ней закрытию кинотеатров. План сорвался.

Изначально «Чёрная Вдова» должна была выйти ещё весной 2020 года. Окно было на редкость удачное: за десять месяцев с предыдущего фильма поклонники MCU как раз успели бы соскучиться по новым историям, а будущее обещало скорую премьеру звёздных супергеройских сериалов. Но что сейчас? Сериалы отгремели — и серьёзно подняли планку фанатских ожиданий в том, что касается серьёзности сюжета и оригинальности картинки. А рядовой зритель, кажется, почти забыл о существовании «Вдовы»: после стольких переносов интерес к фильму удаётся поддерживать лишь ковровой бомбардировкой промо-роликами.

К сожалению, «Чёрная Вдова» — совсем не то кино, от которого стоит ждать триумфального возвращения Marvel на большие экраны. Подобно самой Наташе Романофф, её сольный проект никак не может найти себе места. Мечется между прошлым и будущим. Балансирует на грани двух чрезвычайно интересных сюжетов, не раскрывая в итоге ни один из них. Прямо не фильм, а двойной агент.

Первые сорок минут «Вдовы» — серьёзный шпионский триллер по канонам «Джейсона Борна». Камера нервно подрагивает, локации погружены в полумрак, на фоне угрожающе пульсирует музыка Лорна Бэлфи («Миссия невыполнима: Последствия»). Буквально в первой своей сцене героиня Скарлетт Йоханссон бесцеремонно сбрасывает фирменное обтягивающее трико и облачается в «нормальную» одежду. Супергероиня больше не супер.

Перемены особенно заметны по боевым эпизодам. Драки «Вдовы» — стремительные и жестокие, с отличной хореографией и монтажом звука. Многие удары и кувырки выглядят по-настоящему болезненными, то и дело заставляя зрителей ёжиться. Конечно, полностью от комиксовых условностей авторы не отказываются (особенно когда дело доходит до акробатических схваток с Таскмастером), но такой концентрации видимых увечий в фильмах Marvel, кажется, не было никогда. Персонажи покрываются синяками, истекают кровью и после боя идут в магазин за ибупрофеном. Одному из героев чуть ли не на крупном плане сносят полголовы.

Чудо из чудес: долгое время «Вдове» удается поддерживать ощущение реальной угрозы! Наташа ни на секунду не забывает, что она не всесильная колдунья и не богиня Асгарда. Шпионка не умеет разбрасывать злодеев одной левой; наоборот, в абсолютном большинстве случаев ей приходится либо прятаться, либо вовсе бежать от драки. За неимением грубой силы героиня полагается на смекалку, что придаёт экшен-сценам дополнительный саспенс: почти у каждой миссии есть свой любопытный подвох.

Боевая психотерапия

Однако к финальному акту от реалистичности не остаётся и следа. Пожалуй, это уже традиция: тот не супергерой, кто хоть раз не спасал мир, летая по воздуху в окружении компьютерных обломков. К счастью, даже в последние полчаса «Вдова» не просто повторяет пройденное, а пытается разыграть избитую формулу Marvel по-своему.

Неслучайно режиссёром фильма (кстати, с подачи самой Йоханссон) стала австралийка Кейт Шортланд — специалистка по мрачным психологическим триллерам. Эстетику комикса с её яркими цветами и эффектными образами Шортланд использует, чтобы рассказать историю абьюза. А ходульная геополитическая интрига быстро рассыпается на фоне личного освобождения Наташи.

Герои Marvel часто ищут себе новую семью — не по крови, а по духу. Но «Вдова» остроумно выворачивает этот троп наизнанку. Семья русских шпионов с самого начала оказывается оперативным прикрытием, фикцией. «Родители» Наташи сочетают заботу с прагматизмом, эмоции подавляют, а боль (свою и чужую) игнорируют. Отсюда и акцент на драках: персонажи способны выразить свои чувства, лишь приложив собеседника о дверной косяк.

При этом, как часто бывает в токсичных семьях, абьюз не возникает ниоткуда, а воспроизводится из поколения в поколение. И на вершине системы — всесильный патриарх программы «Чёрных Вдов». О нём говорят шёпотом. Страх жертв наделяет его почти мистическими способностями: кажется, он вовсе неубиваем!

Генерал Дрейков в исполнении отличного британского актёра Рэя Уинстона появляется в фильме всего на несколько минут, но впечатление производит неизгладимое. Это не самый яркий, но точно один из самых омерзительных злодеев Marvel: пухлый обстоятельный дядечка, скрывающий за интеллигентскими очками полное отсутствие эмпатии. Такого ждёшь скорее от «Девушки с татуировкой дракона», нежели от летнего комикс-блокбастера. Когда Дрейков начинает рассуждать о своих «вдовах» как о бесценном природном ресурсе, по коже бежит холодок.

Даже его злодейское логово Шортланд обставляет оригинально. На первый взгляд, это типичный чиновничий кабинет, каких полно в старых московских министерствах. Но стоит включить терминал — и свет проектора заливает комнату красным «туманом», словно в кошмарном сне. По этому бесконечному кошмару Наташу преследуют её двойники, и первым среди них стоит Таскмастер, классический злодей Marvel, вся личность которого построена на имитации других людей. В буквальном и символическом смысле Таскмастер — тёмное отражение Наташи, он неотступно преследует её и бередит травмы прошлого.

Но вот парадокс: при всей внешней мрачности «Вдова» представляет свою героиню в неожиданно благородном свете. Агент Романофф всегда считалась одним из самых суровых и бескомпромиссных Мстителей, однако в новом фильме она движима милосердием. Оно и понятно, ведь на этот раз Наташа сражается не с безликими роботами и пришельцами, а с собственными коллегами, которые к тому же не до конца отвечают за свои действия. Абьюзу и насилию героиня противопоставляет любовь и сестринскую солидарность.

А значит, меняется вся динамика экшен-сцен. Главное для Наташи не убить, а задержать противницу. Попытаться её спасти, пусть даже ради этого придётся рискнуть собственной жизнью. Режиссёр ненавязчиво подводит героиню к её самопожертвованию в «Мстителях: Финал», а сама «Чёрная Вдова» таким образом становится отложенным реквиемом по персонажу Скарлетт Йоханссон.

Впрочем, фильм не только прощается с Чёрной Вдовой, но и знакомит зрителей с её преемницей. Судя по всему, новой штатной супершпионкой «Мстителей» станет Елена Белова — правда, как намекает послетитровая сцена, произойдёт это не сразу и не просто. Но потенциал героини неоспорим: актриса Флоренс Пью убедительно держится в боевых сценах, эффектно выглядит в «супергеройском» комбинезоне и не теряется на фоне более «звёздной» Йоханссон. Елена моложе и самоувереннее Наташи (что иногда выходит им боком), но также изобретательнее и злее. Свою боль она прячет за убийственным сарказмом, в кои-то веки давая Романофф повод посмеяться над собой — и особенно над своим «позёрским» боевым стилем.

Прямой наводкой

Что же в итоге? «Чёрная Вдова» пытается быть одновременно и реалистичным боевиком, и супергеройской метафорой абьюза, и запоздалым бенефисом Скарлетт Йоханссон, и ориджином нового персонажа. Уложить всё это в два с небольшим часа — задача на грани возможного, и фильм, увы, с ней не справляется.

Сюжет несётся очертя голову, вроде бы центральные персонажи («родители» Наташи) так и не выходят на авансцену, а интрига спрямляется до цепи контрольных точек: пришли — подрались — получили координаты следующей цели. На выяснение отношений и полноценное примирение с прошлым просто нет времени; придётся зрителям обойтись экспозицией и песней American Pie.

Возможно, эта суматошность не так бросалась бы в глаза, не будь свеж в памяти пример недавних сериалов Marvel. Кевин Файги доказал, что абсолютно тот же подход к истории (психологизм, юмор, яркие цвета и зрелищный финальный поединок) успешно работает и в эпизодическом формате. Строго говоря, у «Чёрной вдовы» с её приземлённым стилем и большим объёмом павильонных съёмок вообще нет причин быть фильмом. «Гибридная» премьера на сервисе Disney+ здесь кажется более оправданной, чем, скажем, в случае действительно масштабной «Мулан».

Куда увереннее «Вдова» смотрелась бы как мини-сериал на 4–5 часов — с отдельным эпизодом, выделенным под флешбэк о трагической операции Наташи и Соколиного Глаза в Будапеште, о чём фильм упоминает лишь мельком. Правила голливудской драматургии (и доморощенных критиков а-ля CinemaSins) решительно осуждают «филлеры», но именно таких вот необязательных сцен, помогающих персонажам понять друг друга, в «Чёрной Вдове» заметно не хватает. Всё бегом, всё по делу, ни шага в сторону от выделенной магистрали!

А ведь когда Кейт Шортланд не надо спешить (пролог, погоня по Будапешту, встреча с Дрейковым), она действительно проявляет себя как яркий и самобытный режиссёр, чуткий к деталям и способный быстро раскрыть потенциал актёров. Особенно ей повезло с Эвер Андерсон в роли юной Наташи: 13-летняя дочь Миллы Йовович уже сейчас очевидно метит в звезды и, кстати, в будущем году получит свою первую главную роль в новой адаптации «Питера Пэна».

Трагедия «Чёрной Вдовы» в том, что у неё есть все зачатки отличного фильма. Персонажи продуманны и харизматичны, темы эмоционально заряжены, семейная драма — совсем как в сериале «Американцы». Но как только сюжет пускается в галоп, все наработки Шортланд и её коллег стираются до состояния каркаса. А кульминация приносит не слезы радости, а лишь праздный интерес: «Вот оно, значит, как. Ну и когда сиквел?»