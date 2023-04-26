«Чёрное зеркало» вернулось! Первый тизер шестого сезона

Netflix представил тизер шестого сезона «Чёрного зеркала». Шоу вернётся в эфир спустя четыре года после выхода пятого.

Ролик снова представляет персонажей нескольких историй, и одна из них на этот раз развернётся аж в космосе.

Проектом снова занимается шоураннер Чарли Брукер. Среди звёзд позвали Аарона Пола, Бена Барнса, Химеша Пателя, Кейт Мару, Майкла Серу, Зази Битц, Сальму Хайек и других.

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Премьера — в июне на Netflix.