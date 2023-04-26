«Чёрное зеркало» вернулось! Первый тизер шестого сезона

Netflix представил тизер шестого сезона «Чёрного зеркала». Шоу вернётся в эфир спустя четыре года после выхода пятого.
Ролик снова представляет персонажей нескольких историй, и одна из них на этот раз развернётся аж в космосе.
Проектом снова занимается шоураннер Чарли Брукер. Среди звёзд позвали Аарона Пола, Бена Барнса, Химеша Пателя, Кейт Мару, Майкла Серу, Зази Битц, Сальму Хайек и других.
Постер
Премьера — в июне на Netflix.
Читайте также
Чёрное зеркало: как правильно понять и принять 5 сезон
Павел Ильин | 11.06.2019 | 26356
Чарли Брукер больше не обличает технологии — он рассказывает о самих людях. Это многим не понравилось — но разве это плохо?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.