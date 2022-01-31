Цикл «Лунные хроники» Мариссы Майер превратят в мультфильм

Лондонская студия Locksmith Animation приобрела права на цикл писательницы Мариссы Мейер «Лунные хроники». Команда собирается адаптировать книги в формате полнометражных фильмов.
Цикл Мейер обыгрывает классические сказки в футуристическом антураже в жанре подростковой фантастики. Например, «КиберЗолушка» рассказывает историю девушки-механика Зола, которая живёт с мачехой. Мачеха винит Золу в болезни сводной сестры. Однажды пути Золы и прекрасного принца Кая пересеклись, и с этого момента Зола оказывается в центре межгалактического противостояния, обуреваемая запретным влечением. А всё потому, что Зола — киборг.
Всего в цикле вышло четыре романа (другие книги переиначивают истории Рапунцель, Красной шапочки и Белоснежки) и несколько рассказов, их издавали и на русском языке.
Locksmith известна по полнометражному мультфильму «Неисправимый Рон».
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