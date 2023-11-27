Дайджест новостей за неделю 20–26 ноября

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В этом выпуске:

✨ Дэйва Филони повысили до главного творческого директора Lucasfilm — это третья по старшинству должность в компании.

✨ Седьмая часть франшизы «Крик» развалилась меньше чем за неделю. Все хроники крушения — в нашем подкасте.

✨ Гильдия сценаристов США готовится судиться с Amazon. Казалось бы, причем здесь Человек-паук?

✨ Джордж Мартин за этот год ничего не написал! Количество готовых страниц «Ветров зимы» осталось неизменным.

✨ А вот Анджей Сапковский — написал. По его словам, новый роман о Ведьмаке выйдет на польском уже к концу следующего года.

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

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