Дайджест новостей за неделю 26 февраля — 3 марта

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В этом выпуске:
✨Сценарист Дэвид С. Гойер покинул должность шоураннера «Основания», но продолжит писать сценарии.
✨ Electronic Arts отменила шутер про мандалорца, а Ubisoft готовит ремейк лучшей части Assassin’s Creed.
✨ Джо Аберкромби практически закончил редактуру «The Devils» — первого романа в новой трилогии, действие которой разворачивается в альтернативной Европе, которой грозит нашествие эльфов.
…И многое другое!
Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx
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