Дайджест новостей за неделю 26 февраля — 3 марта

Фантастические новости в эфире! Подписывайтесь, чтобы каждый понедельник получать большой еженедельный обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр.

В этом выпуске:

✨Сценарист Дэвид С. Гойер покинул должность шоураннера «Основания», но продолжит писать сценарии.

✨ Electronic Arts отменила шутер про мандалорца, а Ubisoft готовит ремейк лучшей части Assassin’s Creed.

✨ Джо Аберкромби практически закончил редактуру «The Devils» — первого романа в новой трилогии, действие которой разворачивается в альтернативной Европе, которой грозит нашествие эльфов.

…И многое другое!

Текст: Алексей Ионов / Голос: Никита Волкович / Монтаж: Андрей Быков / Музыка: Virus19xx

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежий выпуск:

Яндекс.Музыка | Apple Podcasts | Mave

Поддерживайте подкаст на Boosty