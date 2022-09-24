Дебютный тизер аниме-адаптации игры NieR: Automata

На Aniplex Online Fest 2022 были представлены тизер и постер к аниме-сериалу по игре «NieR:Automata». В ролике показали двух главных героев — андроидов 2B и 9S.

2B озвучила Юи Исикава, подарившая голос Микасе Аккерман из «Атаки титанов», а 9S получил голос от Нацуки Ханаэ, актёра озвучания Тандзиро в «Истребителе демонов».

Производством сериала занимается студия A-1 Pictures, известная по аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне». Курировать проект будет сам геймдизайнер Йоко Таро.

Рёжиссером сериала выступил Рёдзи Масуяма, а над дизайном персонажей трудился Дзюн Накаи. За музыкальное сопровождение отвечает Кейити Окабе и его студия MONACA, создавшая музыку и для оригинальной игры.

Премьера намечена на январь 2023 года.

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