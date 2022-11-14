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    Новости

    Депутат Госдумы: «Игры нужно не запрещать, а замещать»

    14 ноября 2022
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    14.11.2022
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    1 минута на чтение
    Депутат Госдумы: «Игры нужно не запрещать, а замещать»

    Недавно Яна Лантратова из «Справедливой России — За правду» предложила запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также насилия и жестокости в играх. Однако вскоре ее раскритиковал другой депутат Госдумы Антон Горелкин.

    По его словам, «бессмысленная» инициатива Лантратовой — обычный «пятничный пиар», который не пойдет на пользу индустрии.

    Простой пример: в феврале на мировые рынки выходит игра Atomic Heart от российской студии Mundfish — и, судя по всему, она окажется на уровне мировых хитов. Будут ли в ней жестокость и насилие? Да, ведь в жанре компьютерных стрелялок это исторически сложившаяся норма. По логике авторов инициативы, долгожданный релиз нужно запрещать. Как это отразится на рынке, спрогнозировать несложно: геймеры игру все равно скачают, перспективная российская компания недосчитается прибыли, да еще и штраф получит.

    Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения.

    Позднее Лантратова добавила, что она вовсе не призывает запрещать игры, которые она озвучила в своем первоначальном заявлении. Среди них были Assassin’s Creed, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age, The Last of Us, Apex Legends, никому неизвестная Le crime du parking и другие тайтлы.

    Вас интересует, как был сформирован список игр. В основном это номинанты премии GLAAD Media Awards, информация о ней есть в свободном доступе. В каких-то играх сталкивалась сама, на какие-то обращали внимание мои знакомые.

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    В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой порнографии, ЛГБТ и насилия

     Кот-император |  11.11.2022

    Также под запрет могут попасть игры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и самоубийстве.

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