В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой порнографии, ЛГБТ и насилия

Дополнение: «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой со списком видеоигр, где есть пропаганда ЛГБТ.

Депутат Госдумы Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — За правду») подготовила поправки к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», которые будут включать ограничения на распространение в России некоторых видеоигр. Эти изменения планируют внести в закон «Об информации».

Вот как выглядит список критериев:

Видеоигры с пропагандой ЛГБТ

Видеоигры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям

Видеоигры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и о способах суицида

Видеоигры, пропагандирующие порнографию

Видеоигры, содержащие ненормативную лексиксу

Видеоигры, пропагандирующие жестокость и насилие

Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам из пояснения к документу

Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.

Позднее «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой, где та перечислила видеоигры с якобы ЛГБТ-пропагандой. В список вошли как игры на слуху, так и «одни из первых подобных игр», включая Le crime du parking, Moonmist и Circuit’s Edge.