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    Новости

    В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой порнографии, ЛГБТ и насилия

    11 ноября 2022
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    11.11.2022
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    1 минута на чтение
    В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой порнографии, ЛГБТ и насилия 1

    Дополнение: «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой со списком видеоигр, где есть пропаганда ЛГБТ.

    Депутат Госдумы Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — За правду») подготовила поправки к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», которые будут включать ограничения на распространение в России некоторых видеоигр. Эти изменения планируют внести в закон «Об информации».

    Вот как выглядит список критериев:

    • Видеоигры с пропагандой ЛГБТ
    • Видеоигры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям
    • Видеоигры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и о способах суицида
    • Видеоигры, пропагандирующие порнографию
    • Видеоигры, содержащие ненормативную лексиксу
    • Видеоигры, пропагандирующие жестокость и насилие

    Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам

    из пояснения к документу

    Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.

    Позднее «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой, где та перечислила видеоигры с якобы ЛГБТ-пропагандой. В список вошли как игры на слуху, так и «одни из первых подобных игр», включая Le crime du parking, Moonmist и Circuit’s Edge.

    • Assassin’s Creed
    • Assassin’s Creed: Brotherhood
    • Assassin’s Creed: Rogue
    • Assassin’s Creed: Syndicate
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Borderlands
    • Divinity: Original Sin 2
    • Dragon Age: Origins
    • Dragon Age: Inquisition
    • Life Is Strange
    • The Last of Us
    • The Last of Us: Part 2
    • Fallout
    • Apex Legends
    • RimWorld
    • Overwatch
    • The Sims 3
    • «и другие»

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