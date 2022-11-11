В Госдуме предложили запретить видеоигры с пропагандой порнографии, ЛГБТ и насилия

Дополнение: «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой со списком видеоигр, где есть пропаганда ЛГБТ.
Депутат Госдумы Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — За правду») подготовила поправки к законопроекту о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», которые будут включать ограничения на распространение в России некоторых видеоигр. Эти изменения планируют внести в закон «Об информации».
Вот как выглядит список критериев:
- Видеоигры с пропагандой ЛГБТ
- Видеоигры, способные склонить несовершеннолетнего к противоправным действиям
- Видеоигры, содержащие информацию об изготовлении наркотиков и о способах суицида
- Видеоигры, пропагандирующие порнографию
- Видеоигры, содержащие ненормативную лексиксу
- Видеоигры, пропагандирующие жестокость и насилие
Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей <…> не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам
из пояснения к документу
Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тысяч рублей для граждан, и до пяти миллионов для юридических лиц.
Позднее «Газета.ру» опубликовала комментарий Лантратовой, где та перечислила видеоигры с якобы ЛГБТ-пропагандой. В список вошли как игры на слуху, так и «одни из первых подобных игр», включая Le crime du parking, Moonmist и Circuit’s Edge.
- Assassin’s Creed
- Assassin’s Creed: Brotherhood
- Assassin’s Creed: Rogue
- Assassin’s Creed: Syndicate
- Assassin’s Creed Odyssey
- Borderlands
- Divinity: Original Sin 2
- Dragon Age: Origins
- Dragon Age: Inquisition
- Life Is Strange
- The Last of Us
- The Last of Us: Part 2
- Fallout
- Apex Legends
- RimWorld
- Overwatch
- The Sims 3
- «и другие»
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