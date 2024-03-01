Динамичные бои и фантастические отзывы — детали отмененного шутера по «Звездным войнам»

Инсайдер Том Хендерсон поделился деталями отмененного шутера по «Звездным войнам» от Respawn — про мандалорского охотника за головами.

Проект был фантастическим — об этом говорят не только разработчики, но и все, кому довелось в него поиграть. Отзывы о плейтестах всегда были положительными и сопровождали ажиотажем. Но EA почему-то решила, что игра будет слишком большим финансовым риском.

У игрока было логово, в котором находились космический корабль, станция для улучшения, арсенал и не только. Там же можно было выбрать заказы и награды.

Открытого мира в шутере не было, вместо него игра предлагала линейные уровни и крупные отрытые локации.

Боевую систему описывают очень динамичной из-за мандалорского реактивного ранца, который позволял делать рывки и добираться до труднодоступных мест. А еще была система добивания врагов, но не такая кровавая, как в DOOM.

Главными противниками в игре были имперские штурмовики, которые патрулировали большинство локаций. Мини-боссы тоже были — например, AT-ST и другие. Также враги варьировались в зависимости от планеты, на которой находился игрок. Это могли быть бандиты из разных группировок и другие охотники за головами, которые взяли тот же заказ.