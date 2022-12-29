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    Новости

    Disney анонсировала документалку про Стэна Ли

    29 декабря 2022
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    29.12.2022
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    Disney анонсировала документалку про Стэна Ли

    28 декабря Disney объявила, что выпустит документальный фильм о жизни и творчестве Стэна Ли, а также показала трейлер с кадрами его камео из фильмов Marvel.

    Анонс состоялся в день, когда создателю Человека-паука и других известных супергероев Marvel, исполнилось бы 100 лет.

    Описание гласит: «100 лет мечтаний, 100 лет творчества, 100 лет Стэна Ли» — других подробностей о документалке нет.

    Премьера состоится в 2023 году в сервисе Disney+.

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     Дмитрий Кинский |  18.05.2022

    Но не факт, что легенда комиксов появится на экранах.

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