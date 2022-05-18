Теперь Marvel может использовать имя и образ Стэна Ли в фильмах, парках и мерче

Marvel подписала 20-летний контракт с Genius Brands International и POW! Entertainment, чтобы лицензировать имя и образ Стэна Ли для использования в будущих фильмах, сериалах, тематических парках Disney и мерчендайзинге.

В компании GBI отметили, что Стэн продолжит жить благодаря цифровым технологиям, архивным кадрам и другим материалам.

Однако источники The Hollywood Reporter подчеркнули, что Marvel пока не уверена насчет возвращения Стэна Ли на экраны — по крайней мере в том формате, к которому привыкли зрители. В корпорации не исключают, что фанатам это может не понравиться.

Сделка позволяет использовать имя, голос, образ и подпись Ли, а также фотографии, видео и существующие аудиозаписи с его участием.