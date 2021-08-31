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    Disney готовит продолжение фантастической картины «Ракетчик»

    31 августа 2021
    31.08.2021
    696
    0 минут на чтение
    Disney готовит продолжение фантастической картины «Ракетчик»

    Disney планирует запустить в работу сиквел «Ракетчика» (The Rocketeer), супергеройской приключенческой картины 1991 года. Фильм станет одновременно и продолжением, и перезапуском. Черновое название — «Возвращение Ракетчика».

    Работать над лентой позвали продюсера Дэвида Ойелоуо («Сельма», «Дворецкий»), который может исполнить главную роль. Сценарий пишет Эдвард Райкорт («Иллюзия обмана»).

    Фильм 1991 года был экранизацией одноимённой серии комиксов. В нём снялись Билл Кэмпбелл, Дженнифер Коннелли, Алан Аркин и Тимоти Далтон. Поставил ленту Джо Джонстон, который в последствии снял «Джуманджи» и «Первого мстителя».

    «Ракетчик» хитом проката так и не стал (сборы составили 46 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов), но в целом к франшизе сохранялся интерес. Например, в 2019 году на Disney Channel вышел совсем детский компьютерный мультсериал «Ракетчик» про девочку, которая нашла костюм супергероя. Disney планировала запустить сиквел ещё в 2016-м — с темнокожей девушкой-пилотом в главной роли.

    Никаких подробностей о сюжете или о датах пока нет.

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