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    Disney показала отрывок из «Последнего богатыря: Корень зла» с безумным Колобком

    25 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    25.12.2020
    1469
    0 минут на чтение
    Disney показала отрывок из

    Disney опубликовала небольшой отрывок из «Последнего богатыря: Корень зла», в котором главный герой, вооруженный одним лишь шокером, сталкивается с агрессивным Колобком.

    По сюжету в самый разгар Богатырских игр пробуждается древнее зло, угрожающее всему волшебному миру. Разумеется, остановить его должен Иван и его товарищи.

    Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, снявший оригинальную картину. А главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие.

    Сиквел «Последнего богатыря» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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