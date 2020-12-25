Disney показала отрывок из «Последнего богатыря: Корень зла» с безумным Колобком

Disney опубликовала небольшой отрывок из «Последнего богатыря: Корень зла», в котором главный герой, вооруженный одним лишь шокером, сталкивается с агрессивным Колобком.

По сюжету в самый разгар Богатырских игр пробуждается древнее зло, угрожающее всему волшебному миру. Разумеется, остановить его должен Иван и его товарищи.

Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко, снявший оригинальную картину. А главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие.

Сиквел «Последнего богатыря» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2021 года.