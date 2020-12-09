«Теперь я Халк» — финальный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла»

Disney представила заключительный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла», снятого по мотивам русских сказок.

В новом фильме зрителей познакомят с истоками древнего зла, с которым герои столкнулись в первой части. По сюжету Белогорье снова в опасности, и спасти его должен Иван. Но для начала ему не мешало бы обрести богатырскую силу.

Постановкой занимался Дмитрий Дьяченко, снявший оригинальную картину. А главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие.

Сиквел «Последнего богатыря» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2021 года.