«Теперь я Халк» — финальный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла»

Disney представила заключительный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла», снятого по мотивам русских сказок.
В новом фильме зрителей познакомят с истоками древнего зла, с которым герои столкнулись в первой части. По сюжету Белогорье снова в опасности, и спасти его должен Иван. Но для начала ему не мешало бы обрести богатырскую силу.
Постановкой занимался Дмитрий Дьяченко, снявший оригинальную картину. А главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие.
Сиквел «Последнего богатыря» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2021 года.
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Продолжение сказки выходит 1 января.
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