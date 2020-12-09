    3
    Новости

    «Теперь я Халк» — финальный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла»

    9 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    09.12.2020
    734
    0 минут на чтение
    «Теперь я Халк» — финальный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла»

    Disney представила заключительный трейлер «Последнего богатыря: Корень зла», снятого по мотивам русских сказок.

    В новом фильме зрителей познакомят с истоками древнего зла, с которым герои столкнулись в первой части. По сюжету Белогорье снова в опасности, и спасти его должен Иван. Но для начала ему не мешало бы обрести богатырскую силу.

    Постановкой занимался Дмитрий Дьяченко, снявший оригинальную картину. А главные роли исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко и другие.

    Сиквел «Последнего богатыря» выйдет в российских кинотеатрах 1 января 2021 года.

    Читайте также

    «Последний богатырь: Корень зла»: первый полноценный трейлер и постер

    «Последний богатырь: Корень зла»: первый полноценный трейлер и постер

     Кот-император |  13.10.2020

    Продолжение сказки выходит 1 января.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Настольные игры: новинки декабря 2020 7
    0
    9385
    Настольные игры: новинки декабря 2020

    Отправляйте в бой доблестного героя или целые армии, проведите торговые караваны по Шелковому пути или нацепите на манчкина силовой доспех.

    Кто такая Асока Тано и как она стала любимой героиней «Звёздных войн»? 14
    0
    16518
    Кто такая Асока Тано? Как ученица Вейдера стала любимой героиней «Звёздных войн»

    Как героиня «Войн клонов» победила ненависть фанатов и стала их любимицей и почему именно она воплощает суть философии «Звёздных войн».

    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод 5
    0
    54116
    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод

    Авторы смешали все наборы в кучу и устроили безумный мэшап из всего подряд.

    1
    0
    79538
    «Перевал Дятлова»: сериал-реконструкция в атмосфере советского кино

    Каким вышел сериал от создателей «Эпидемии»? Как передали атмосферу 50-х и в чём всё-таки приврали по сравнению с реальной историей?

    Пётр Бормор «Мститель»
    0
    200070
    Пётр Бормор «Мститель»

    «Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача».

    Лучшие дебютанты последних лет по версии «Локуса» 4
    0
    120918
    Лучшие дебютные романы последних лет по версии журнала Locus

    От космических приключений до викторианского кроссовера.

    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе
    0
    141022
    Джон Скальци «В клетке. Вирус. Напролом»: трилогия на актуальную тему в одном томе

    Юмор, экшен, актуальность и пара занятных фантастических допущений.

    Абекромби, Скальци, Джемисин и другие фантасты раскрыли свои гонорары
    0
    331602
    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

    Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий и Алексей Ионов обсуждают книги Джо Аберкромби, рассказывают о любимых героях и делятся впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить