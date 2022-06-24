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    Новости

    Для «Реальных упырей» команда Тайки Вайтити украли реквизит с площадки «Хоббита»

    24 июня 2022
    24.06.2022
    996
    1 минута на чтение
    Для «Реальных упырей» команда Тайки Вайтити украли реквизит с площадки «Хоббита»

    Режиссёр двух фильмов про «Тора» в передаче The Late Show рассказал про случай со съёмок своего фильма «Реальные упыри» (What We Do in the Shadows), которые проходили в 2012 году, — неподалёку от места, где Питер Джексон закончил работу над «Хоббитом». У команды Вайтити и Джемейна Клемента не хватало денег на реквизит и декорации, поэтому кое-что им пришлось «одолжить» у коллег по цеху.

    Когда мы с Джемейном снимали «Реальных упырей», у нас было не так много денег на производство фильма, и там как раз закончили снимать «Хоббита». И наш художник-постановщик — ох, не знаю, рассказывать ли, но я расскажу — в общем, наш художник-постановщик забрался на площадку «Хоббита» и стащил оттуда все сломанные и разобранные «зелёные экраны», все доски. И мы построили из них дом.

    Как отмечает режиссёр, бюджет его фильма был примерно на 200 миллионов долларов меньше, чем бюджет «Хоббит: Пустошь Смауга» — тот оценивается, собственно, в 200-250 миллионов. Вайтити говорит, что не в курсе, знает ли об этом Питер Джексон.

    «Реальные упыри» вышли в 2014-м. Фильм не собрал в прокате, зато постановщик завоевал известность, начал работать над сериалами и фильмами. Его новый «Тор: Любовь и гром» стартует в США 8 июля. Сами «Реальные упыри» породили два спин-оффа: «Паранормальный Веллингтон» и сериал «Чем мы заняты в тени».

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