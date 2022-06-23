Трейлер четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX выпустил трейлер четвертого сезона комедийного вампирского сериала «Чем мы заняты в тени».
Проект, кстати, продлили на пятый и шестой сезоны перед выходом текущего.
В основу лег фильм Тайки Вайтити, в центре сюжета которого четыре вампира, живущие вместе сотни лет. На этот раз герои решили отремонтировать свое поместье. Без приглашенных звезд и странных созданий дело не обойдется.
Премьера состоится 12 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Своё кино»Мы снимем свою «Игру престолов», с преферансом и блудницами!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.