Трейлер четвертого сезона «Чем мы заняты в тени»

Телеканал FX выпустил трейлер четвертого сезона комедийного вампирского сериала «Чем мы заняты в тени».

Проект, кстати, продлили на пятый и шестой сезоны перед выходом текущего.

В основу лег фильм Тайки Вайтити, в центре сюжета которого четыре вампира, живущие вместе сотни лет. На этот раз герои решили отремонтировать свое поместье. Без приглашенных звезд и странных созданий дело не обойдется.

Премьера состоится 12 июля.