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    Новости

    Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

    14 сентября 2021
    14.09.2021
    219
    0 минут на чтение
    Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

    Techland закономерно объявила, что Dying Light 2: Stay Human не выйдет 7 декабря, релиз игры отложили до 4 февраля 2022 года.

    По словам студии, это ее самый амбициозный проект, поэтому она хочет, чтобы запуск прошел гладко и без проблем.

    Основное производство игры завершено, а дополнительное время разработчики потратят на полировку и исправление багов.

    Также в октябре журналистам и блогерам дадут поиграть в сиквел Dying Light на ПК и консолях, так что ждем новостей.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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