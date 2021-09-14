Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

Techland закономерно объявила, что Dying Light 2: Stay Human не выйдет 7 декабря, релиз игры отложили до 4 февраля 2022 года.
По словам студии, это ее самый амбициозный проект, поэтому она хочет, чтобы запуск прошел гладко и без проблем.
Основное производство игры завершено, а дополнительное время разработчики потратят на полировку и исправление багов.
Также в октябре журналистам и блогерам дадут поиграть в сиквел Dying Light на ПК и консолях, так что ждем новостей.
Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X
— Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Если бы высадку на Луну снимал…Четыре культовых режиссёра фантастики снимают полёт на Луну. И Кубрик тоже. Результат — неожиданный.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.