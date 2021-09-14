Dying Light 2: Stay Human отложили до начала февраля 2022 года

Techland закономерно объявила, что Dying Light 2: Stay Human не выйдет 7 декабря, релиз игры отложили до 4 февраля 2022 года.

По словам студии, это ее самый амбициозный проект, поэтому она хочет, чтобы запуск прошел гладко и без проблем.

Основное производство игры завершено, а дополнительное время разработчики потратят на полировку и исправление багов.

Также в октябре журналистам и блогерам дадут поиграть в сиквел Dying Light на ПК и консолях, так что ждем новостей.