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    #итоги #Итоги 2022 #некролог

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только

    10 января 2023
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    10.01.2023
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    2 минуты на чтение
    #итоги #Итоги 2022 #некролог
    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 10

    2022-й был годом потерь и смертей. Многие лишились близких, другие — дома, третьи потеряли веру. Но были потери, которые ранили особенно сильно, — смерти писателей, актёров, режиссёров и иных творцов, чьи работы мы любили. Особенно этот год почему-то был беспощаден к композиторам.

    Сегодня подходящий день, чтобы помянуть тех из них, кто был вам дорог, — пересмотрев что-то из их работ. Список алфавитный — здесь нет первых и последних мест.

    Айван Райтман, американский режиссёр, создатель «Охотников за привидениями».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 5

    Айван Райтман (справа). В четвёртых «Охотниках» он сыграл камео, которого никто не заметил: послужил телом, на которое поместили голову покойного Харальда Рэмиса

    Алан Грант, американский сценарист комиксов о Бэтмене и Судье Дредде.

    Алан Кубатиев, российский писатель, переводчик книг Герберта Уэллса, Пола Андерсона, Урсулы Ле Гуин.

    Александр Бачило, российский писатель и сценарист («ОСП-студия», «33 квадратных метра»).

    Анатолий Филипченко, советский космонавт.

    Анджело Бадаламенти, кинокомпозитор, автор саундтрека к сериалу «Твин Пикс».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 12

    Анджело Бадаламенти

    Андрей «KranK» Кузьмин, гейм-дизайнер, известный по видеоиграм «Вангеры» и «Периметр».

    Андрей Мартьянов, российский писатель-фантаст, также известный как Гунтер и Олаф Бьорн Локнит.

    Умер писатель Андрей Мартьянов

    Андрей Мартьянов

    Валерий Поляков, российский космонавт, рекордсмен по длительности орбитального полёта.

    Валерий Рюмин, российский космонавт, суммарно проведший более года в космосе.

    Вангелис (Евангелос Одиссеос Папатанасиу), кинокомпозитор, пионер электронной музыки, автор саундтрека к «Бегущему по лезвию» и другим фильмам.

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 1

    Вангелис

    Владимир Вышегородцев, российский художник-мультипликатор («Простоквашино», «День рождения Алисы», «Добрыня Никитич»).

    Вольфганг Петерсен, немецкий режиссёр, снявший фильмы «Бесконечная история», «Враг мой», «Троя».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 3

    Вольфганг Петерсен на съёмках «Бесконечной истории»

    Герберт Вернер Франке, немецкий писатель-фантаст, автор антиутопий «Клетка для орхидей» и «Башня из слоновой кости».

    Грег Бир, американский писатель-фантаст, основатель «Комик-кона».

    Умер писатель-фантаст Грег Бир

    Грег Бир

    Джордж Перес, американский художник и автор комиксов DC и Marvel.

    Дуглас Трамбалл, режиссёр фильма «Молчаливое бегство» и мастер по спецэффектам, работавший над «Космической одиссеей» и «Бегущим по лезвию».

    Дэвид Фарланд (Дэйв Волвертон), писатель, автор фэнтези-цикла «Властители рун».

    Жан-Клод Мезьер, французский художник, создатель серии комиксов «Валериан и Лорелин».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 7

    Жан-Клод Мезьер

    Жан-Люк Годар, французский кинорежиссёр, поставивший среди прочего фантастический фильм «Альфавилль».

    Игорь Масленников, режиссёр «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

    Кевин Конрой, американский актёр, озвучивший Бэтмена в мультсериалах и играх.

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 9

    Кевин Конрой

    Кира Сошинская, российская писательница, художница и переводчица, вдова Кира Булычёва.

    Лекс Плотников, российский композитор и музыкант, лидер волшебной группы Mechanical Poet, проекта Mistland Prattlers и других.

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 11

    Лекс Плотников

    Леонид Куравлёв, российский актёр («Иван Васильевич меняет профессию», «Вий»).

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 6

    Леонид Куравлёв в роли Жоржа в «Иване Васильевиче»

    Леонид Шварцман, российский режиссёр и художник-мультипликатор («Чебурашка», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав», «Обезьянки»).

    Майк Ходжес, британский режиссёр, известный по фильмам «Убрать Картера» и «Флэш Гордон».

    Майя Лидия Коссаковская, польская писательница, автор романа «Сеятель ветра».

    Наталья Маркелова, российская журналистка и автор книг для детей и подростков.

    Ушла из жизни писательница фэнтези-романов Наталья Маркелова

    Нишель Николс, американская актриса, сыгравшая Ухуру в «Звёздном пути».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 2

    Нишель Николс

    Патриция Маккиллип, американская писательница, автор фэнтези-трилогии «Мастер загадок».

    Умерла Патриция Маккиллип — автор «Мастера загадок»

    Патриция Маккиллип

    Питер Страуб, писатель ужасов и фэнтези, автор трилогии «Голубая роза».

    Райан Каразия, фронтмен группы Low Roar, чья музыка звучит в игре Death Stranding.

    Умер Райан Каразия — лидер группы Low Roar, чья музыка звучит в Death Stranding

    Райан Каразия (слева) с Хидэо Кодзимой

    Робби Колтрейн, актёр, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере».

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 4

    Робби Колтрейн

    Сергей Дяченко, украинский писатель, в соавторстве с женой Мариной написавший циклы «Скитальцы», «Ведьмин век», Vita Nostra.

    Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только 8

    Сергей Дяченко

    Тим Сэй, американский художник супергеройских комиксов.

     Уильям Хёрт, американский актёр («Таинственный лес», «Мстители», «Искусственный разум»).

    Фрэнк Дональд Дрейк, американский астроном, искатель внеземной жизни.

    Эдуард Артемьев, российский кинокомпозитор, пионер электронной музыки, автор саундтреков к «Солярису», «Сталкеру» и не только.

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