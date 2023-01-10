Кто умер в 2022 году: фантастические писатели, актёры, композиторы и не только

2022-й был годом потерь и смертей. Многие лишились близких, другие — дома, третьи потеряли веру. Но были потери, которые ранили особенно сильно, — смерти писателей, актёров, режиссёров и иных творцов, чьи работы мы любили. Особенно этот год почему-то был беспощаден к композиторам.

Сегодня подходящий день, чтобы помянуть тех из них, кто был вам дорог, — пересмотрев что-то из их работ. Список алфавитный — здесь нет первых и последних мест.