    3
    Новости

    Джеймс Ганн подтвердил, что Марго Робби ещё вернётся в роли Харли Квинн

    12 сентября 2022
    12.09.2022
    325
    1 минута на чтение
    Джеймс Ганн подтвердил, что Марго Робби ещё вернётся в роли Харли Квинн

    Режиссёр Джеймс Ганн в твиттере порадовал поклонников DC и Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Постановщик, снявший второй «Отряд самоубийц» (где Харли сыграла далеко не последнюю роль), лаконично ответил на вопрос фаната о том, появится ли героиня на экранах снова.

    Да.

    Плюс, режиссёр ответил другому фанату, который просил «хотя бы ещё разок» показать Харли.

    Только ещё разок?

    Неизвестно, о каком именно проекте говорит Ганн. Возможно, Харли ещё появится в его новом сериале. Судя по сообщениям СМИ, в шоу наверняка стоит ждать Аманду Уоллер. Проект будет связан с «Миротворцем» — первым сериалом Ганна, который был посвящён одному из героев его же «Отряда самоубийц». Главную роль в шоу исполнил Джон Сина. Сериал продлили на второй сезон.

    Читайте также

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

     Александр Пушкарь |  09.08.2021

    Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 3

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

     Алексей Ионов |  13.01.2022

    Джеймс Ганн в своём репертуаре.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии 5
    0
    17447
    Почему сериал «Разделение» претендует на главные премии

    Как малоизвестный сценарист и комедийный актёр создали один из лучших сериалов 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 7
    0
    71096
    Брайан Стейвли «Огненная кровь». Трое против колдовского мира

    Эпическое фэнтези о спасении империи.

    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф
    0
    171467
    Читаем космическое фэнтези «Доминум» Полины Граф

    В отрывке мы знакомимся ближе с эквилибриумом Альдебараном Стойким, префектом префектуры Кальцеон, куда входит Солнечная система.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 9
    0
    181461
    Фонда Ли «Нефритовое наследие». Гангстеры на страже прогресса

    Криминальное технофэнтези в духе «Крёстного отца».

    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022) 2
    0
    246672
    Мир фантастики №226 (сентябрь 2022)

    Творцы и творения во всех проявлениях.

    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики» 15
    0
    308288
    «Почти 20 лет прошло, а я ещё здесь». Беседа с Борисом Невским, старожилом «Мира фантастики»

    Как изменился МФ, за какие аниме-рекомендации Борис поставил другу два пива и как стать рецензентом в МФ. 

    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи 6
    0
    276680
    Какие фильмы смотреть в сентябре 2022? Страшные сказки для всей семьи

    Не кино, а просто сказка: феи, ведьмы, джинны и африканские шаманы.

    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела
    0
    281901
    Фэнтезийный вестерн. Читаем книгу «Волк среди теней» Дэвида Геммела

    Вся трилогия переиздана в одном томе.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить