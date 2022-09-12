Джеймс Ганн подтвердил, что Марго Робби ещё вернётся в роли Харли Квинн

Режиссёр Джеймс Ганн в твиттере порадовал поклонников DC и Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Постановщик, снявший второй «Отряд самоубийц» (где Харли сыграла далеко не последнюю роль), лаконично ответил на вопрос фаната о том, появится ли героиня на экранах снова.

Да.

Плюс, режиссёр ответил другому фанату, который просил «хотя бы ещё разок» показать Харли.

Только ещё разок?

Неизвестно, о каком именно проекте говорит Ганн. Возможно, Харли ещё появится в его новом сериале. Судя по сообщениям СМИ, в шоу наверняка стоит ждать Аманду Уоллер. Проект будет связан с «Миротворцем» — первым сериалом Ганна, который был посвящён одному из героев его же «Отряда самоубийц». Главную роль в шоу исполнил Джон Сина. Сериал продлили на второй сезон.