Джеймс Ганн подтвердил, что Марго Робби ещё вернётся в роли Харли Квинн

Режиссёр Джеймс Ганн в твиттере порадовал поклонников DC и Харли Квинн в исполнении Марго Робби. Постановщик, снявший второй «Отряд самоубийц» (где Харли сыграла далеко не последнюю роль), лаконично ответил на вопрос фаната о том, появится ли героиня на экранах снова.
Да.
Плюс, режиссёр ответил другому фанату, который просил «хотя бы ещё разок» показать Харли.
Только ещё разок?
Неизвестно, о каком именно проекте говорит Ганн. Возможно, Харли ещё появится в его новом сериале. Судя по сообщениям СМИ, в шоу наверняка стоит ждать Аманду Уоллер. Проект будет связан с «Миротворцем» — первым сериалом Ганна, который был посвящён одному из героев его же «Отряда самоубийц». Главную роль в шоу исполнил Джон Сина. Сериал продлили на второй сезон.
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