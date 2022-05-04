СМИ: Виола Дэвис ведёт переговоры о сериале про Аманду Уоллер из «Отряда самоубийц»

По данным Variety, Виола Дэвис ведёт переговоры о возвращении к роли Аманды Уоллер из «Отряда самоубийц» и «Миротворца». И не просто возвращении — похоже, HBO Max собирается запустить отдельный сериал про персонажа после событий первого сезона «Миротворца».

Немного спойлеров. Дочь Уоллер и шпионка Адебайо (Даниэлла Брукс) предаёт гласности в СМИ тот факт, что Уоллер работала с Отрядом самоубийц на правительство. Уоллер в исполнении Дэвис появилась в первом и последнем эпизодах первого сезона.

Судя по данным издания, работать над новым сериалом будет Кристал Генри, она напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером. Ранее она писала сценарий эпизода «Хранителей» для HBO. Компанию ей составит Джеймс Ганн — тоже будет исполнительным продюсером. За производство отвечает Warner Bros. Television.

«Миротворец» с Джоном Синой стартовал в январе. Сериал написал и поставил Джеймс Ганн, он же займётся вторым сезоном — шоу в феврале продлили на второй сезон. Ганн говорил, что в работе у HBO есть как минимум ещё один проект про персонажей «Отряда самоубийц» — возможно, речь была именно про сериал с Уоллер.