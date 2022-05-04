    3
    Новости

    СМИ: Виола Дэвис ведёт переговоры о сериале про Аманду Уоллер из «Отряда самоубийц»

    4 мая 2022
    04.05.2022
    177
    0 минут на чтение
    СМИ: Виола Дэвис ведёт переговоры о сериале про Аманду Уоллер из «Отряда самоубийц»

    По данным Variety, Виола Дэвис ведёт переговоры о возвращении к роли Аманды Уоллер из «Отряда самоубийц» и «Миротворца». И не просто возвращении — похоже, HBO Max собирается запустить отдельный сериал про персонажа после событий первого сезона «Миротворца».

    Немного спойлеров. Дочь Уоллер и шпионка Адебайо (Даниэлла Брукс) предаёт гласности в СМИ тот факт, что Уоллер работала с Отрядом самоубийц на правительство. Уоллер в исполнении Дэвис появилась в первом и последнем эпизодах первого сезона. 

    Судя по данным издания, работать над новым сериалом будет Кристал Генри, она напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером. Ранее она писала сценарий эпизода «Хранителей» для HBO. Компанию ей составит Джеймс Ганн — тоже будет исполнительным продюсером. За производство отвечает Warner Bros. Television.

    «Миротворец» с Джоном Синой стартовал в январе. Сериал написал и поставил Джеймс Ганн, он же займётся вторым сезоном — шоу в феврале продлили на второй сезон. Ганн говорил, что в работе у HBO есть как минимум ещё один проект про персонажей «Отряда самоубийц» — возможно, речь была именно про сериал с Уоллер.

    Читайте также

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала 3

    «Миротворец» DC. Первые впечатления от сериала

     Алексей Ионов |  13.01.2022

    Джеймс Ганн в своём репертуаре.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус» 8
    0
    2315
    Какие фильмы смотреть в мае 2022? Антинацистский мультфильм, «Тайны Дамблдора» и «Морбиус»

    Экранизация Кинга, прекрасный французский мультфильм о жизни девочки в нацистской Германии и даже возвращение любимых героев Disney.

    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса
    0
    43972
    Читаем героическое фэнтези «Чёрная призма» Брента Уикса

    Экшен-сцена с героиней Каррис Белый Дуб, которая влипает в заварушку.

    Что не так с Elden Ring 5
    0
    51447
    Что не так с Elden Ring: проблемы с игрой

    Восторги высказали, время поговорить о проблемах.

    «Человек-паук»: неснятые экранизации и путь к фильму Рэйми 12
    0
    51613
    «Человек-паук»: неснятые экранизации и история фильма Рэйми

    20 лет первому Паучку на большом экране. 20 лет до этого — в производственном аду.

    Брент Уикс «Чёрная Призма»
    0
    96053
    Брент Уикс «Чёрная Призма». Мир, поглощаемый хаосом

    Роман в лучших традициях героического фэнтези.

    Как Тэд Уильямс изменил эпическое фэнтези
    0
    136549
    Как Тэд Уильямс изменил эпическое фэнтези

    Рассказываем о влиянии цикла «Память, скорбь и шип» на эволюцию жанра.

    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро 1
    0
    201165
    Интерактивная карта «Доктора Кто»: враги и спутники Доктора в виде лондонского метро

    Можно кликнуть на каждого героя и изучить его с помощью фандомной википедии.

    Видео: ещё больше настольных игр на природу
    0
    381628
    Видео: ещё больше настольных игр на природу

    «Трамвай смерти», «Нечто из глубокой бездны», «Манчкин. Гравити Фолз» и многое другое

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить