«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

Отношение создателей нового «Отряда самоубийц» к их фильму достаточно явно выражено уже в его названии. В русском переводе этот нюанс потерян, но в оригинале вторая часть озаглавлена The Suicide Squad, в то время как первая называлась просто Suicide Squad. Разница — в определённом артикле the, который ясно даёт понять англоязычной публике, что вот это как раз «тот самый» Отряд самоубийц. А кто и что там снимал раньше — совершенно неважно. Пусть сюжетно картина представляет собой прямое продолжение, то, что вы видели раньше, к «настоящему» фильму отношения не имеет.

Если оригинал пытались сапогом затолкать в рейтинг PG-13, попутно теряя и зрелищность, и логику, и расположение зрителя, то в продолжении Джеймсу Ганну дали полную свободу. Пошлые шутки? Пожалуйста! Кровища и фаталити? Сколько угодно! Гениталии в кадре? Да на здоровье! Главное, чтобы было весело, а там уж на что воображения хватит.

И Ганн воспользовался свободой на полную. Персонажи мрут как мухи один за другим, причём самыми нелепыми способами. Помните эпизод во втором «Дэдпуле», где отряд «Икс» десантировался на миссию, но прибыл, как бы помягче, не в полном составе? Здесь этот гэг повторяется, причём не раз. Как верно заметил режиссёр в интервью — «не стоит привязываться к героям слишком сильно».

Но, конечно, феерия чёрного и пошлого юмора — это далеко не единственное, что есть в фильме. Здесь вполне ладный и, что удивительно, логичный сценарий, внятно объясняющий и для чего нужен Отряд самоубийц в целом, и какова мотивация каждого из его членов. На деликатную миссию, которую не попросишь выполнить ни Супермена, ни Бэтмена, отправляют кого не жалко. Гарантией подчинения (и, что немаловажно, молчания) служит маленький заряд взрывчатки в шее, причем его можно активировать дистанционно даже в условиях полного отсутствия связи. Награда за успех — шанс на досрочное освобождение, да и вообще, и самому отпетому злодею порой приятно сделать что-то хорошее для общества. Побыть, так сказать, героем.

А в отношении тех, кому этой мотивации недостаточно, можно применить небольшой шантаж. Пригрозить, например, арестом дочери. Всё по закону: она сама воровала и попалась. Другой вопрос, в каких условиях она будет отбывать срок.

Именно на такой крючок Аманда Уоллер цепляет персонажа Идриса Эльбы, матёрого убийцу Роберта Дюбуа по кличке Бладспорт, заменившего тут Дэдшота в исполнении Уилла Смита. Истории у них хоть и похожие, но в деталях отличаются разительно. Из Бладспорта никто не пытается вылепить нереального персонажа, который на работе безжалостный киллер (забывающий, кстати, обговорить детали контракта, прежде чем отправиться его исполнять), а дома — кроткий образцовый отец. Дюбуа с дочерью даже толком не общался никогда, слишком долго в тюрьме сидел. Да и расстраивает его больше не то, что она ворует, а то, что она это делает неумело. И хоть отношения между ними трудно назвать тёплыми, именно угроза ребёнку и заставляет Роберта согласиться на участие в миссии.

Всё это выглядит куда человечнее и выгодно отличается от притянутых за уши предысторий из оригинала. Там, если помните, у каждого персонажа был собственный экран представления с кучей текста и даже уникальным логотипом. Но вся информация о характере укладывалась буквально в пару предложений, озвученных кем-то вслух.

А здесь к раскрытию персонажей подошли ответственно — новые детали биографий всплывают на протяжении всего фильма. Ну а за «живыми» героями и наблюдать гораздо интереснее. За глубокой душевной травмой из детства Человека в Горошек. За недоумением Миротворца касательно того, почему его не поставили во главе отряда, ведь он намного круче Бладспорта. За переживаниями Харли Куинн, что она постоянно в влюбляется в тех, кто потом оказывается с гнильцой…

Образ Харли здесь, кстати, максимально приближен к идеалу. Марго Робби и раньше хорошо вписывалась в роль, но вот с её героиней в сценарии вечно было что-то не так. Первый фильм вообще не объяснял, почему она в отряде. Ну вот что она тут делает с битой и в мини-шортиках, притом что в напарниках у неё никогда не мажущий снайпер, человек-крокодил и главарь банды, умеющий превращаться в огненного демона? В «сольнике» из неё сделали и вовсе поехавшую стерву. А вот в «Миссии навылет» всё ровно так, как должно быть, — и костюм уместен, и боевые навыки показаны, а уж сцена побоища в особняке диктатора и вовсе претендует на лучшую постановку во всей киновселенной DC в принципе.

Должное внимание в «Миссии навылет» уделено буквально каждому члену отряда. Даже если он мелькнёт на экране на несколько секунд, перед тем как скоропостижно скончаться. Это к вопросу о том, что невозможно обо всех подробно рассказать за небольшое количество времени. Можно, можно, главное постараться.

Фильм вообще богат на малозаметные детали, добавляющие повествованию глубины. Скажем, Харли всё так же обижена на Джокера, раз вышила на куртке фразу «Live fast, die, clown». Или, например, тут тоже есть сцена в баре, где главные герои напиваются, чтобы плотнее подружиться, — прямейшая отсылка к первой части. А уж сколько тут развешано чеховских ружей…