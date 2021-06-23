Джеймс Ганн выбрал один из костюмов для Харли Квинн из Batman Arkham

Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн подтвердил в интервью, что один из нарядов Харли Квинн в фильме действительно вдохновлен образом героини из серии Batman Arkham от студии Rocksteady.

По словам постановщика, черной-красный костюм злодейки — его любимый.

По правде говоря, на протяжении нескольких лет у меня был огромный выбор нарядов для Харли Квинн. Один из них, который мне больше всего понравился, — образ Харли Куинн из серии Arkham. Ее первый костюм в фильме вдохновлен именно этим образом.