Джеймс Ганн выбрал один из костюмов для Харли Квинн из Batman Arkham

Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн подтвердил в интервью, что один из нарядов Харли Квинн в фильме действительно вдохновлен образом героини из серии Batman Arkham от студии Rocksteady.
По словам постановщика, черной-красный костюм злодейки — его любимый.
По правде говоря, на протяжении нескольких лет у меня был огромный выбор нарядов для Харли Квинн. Один из них, который мне больше всего понравился, — образ Харли Куинн из серии Arkham. Ее первый костюм в фильме вдохновлен именно этим образом.
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Дмитрий Кинский | 22.06.2021
Фильм выйдет в августе.
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