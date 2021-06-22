Суперзлодеи против Старро в новом трейлере «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

В сети раньше времени появился новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который должны официально представить сегодня вечером.
По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию. Картина будем чем-то средним между переосмыслением и продолжением ленты Дэвида Эйера.
Главные роли в фильме исполнят Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.
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