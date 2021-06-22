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    Новости

    Суперзлодеи против Старро в новом трейлере «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

    22 июня 2021
    22.06.2021
    1072
    0 минут на чтение
    Новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» 2

    В сети раньше времени появился новый трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который должны официально представить сегодня вечером.

    По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию. Картина будем чем-то средним между переосмыслением и продолжением ленты Дэвида Эйера.

    Главные роли в фильме исполнят Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

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     Дмитрий Кинский |  29.03.2021

    И поделился другими интересными фактами.

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    Вышел еще один трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» — многим он понравился больше!

     Дмитрий Кинский |  02.04.2021

    Фильм выйдет 6 августа.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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