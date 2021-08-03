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    Джейсон Момоа пробовался на Бэтмена и ненавидит вопросы о сексе в «Игре престолов»

    3 августа 2021
    03.08.2021
    1014
    2 минуты на чтение
    Джейсон Момоа пробовался на Бэтмена и хочет 6-часовую «Дюну»

    Актёр Джейсон Момоа дал интервью New York Times, в котором рассказал кое-какие подробности о своих съёмках. Например, как он чуть не сыграл Бэтмена (а думал, что сыграет Лобо), что он думает о сексе в «Игре престолов» и какой хотел бы видеть «Дюну». Мы публикуем перевод самых интересных моментов.

    О киновселенной DC:

    Зак Снайдер позвонил мне и пригласил на прослушивание на Бэтмена, и я такой: «Не-е». Я не представлял себя в роли Бэтмена, так что я чуть не отказался. Но я пришёл на прослушивание и сыграл Бэтмена таким бичом, типа приблатнённым. Я понимал, что они меня не возьмут, и решил просто поразвлечься. Ну, я развлёкся, и оказалось, что именно таким Зак представлял Артура Карри. Так что он позвал меня в кабинет, и такой: «Знаешь, кого я хочу тебе поручить?» А я такой: «Лобо?». Он такой: «Нет, не Лобо». А я такой: «Это же единственный, кто может навалять Бэтмену и Супермену». Он говорит: «Хорошая новость — ты Аквамен. Плохая новость — никто об этом не узнает ещё три-четыре года».

    Тогда это была жесть, приходилось перебиваться мелочью: одна сцена в «Лиге справедливости», одна в «Бэтмене и Супермене». Только потом дошло до «Аквамена».

    О супергеройском кино:

    Да, супергеройские фильмы — жвачка, но они типа греческой мифологии: в них есть добро, зло и трогательные моменты. И, блин, если перестать их снимать, вы отбросите другие формы искусства. Отбрасываете спецэффекты, отбрасываете всё, что можно сделать с гримом. Я не из тех, кого часто снимают в кино, но когда доводится сняться в супергеройском, я могу сняться в фильме о том, что меня реально волнует. У меня есть цельное видение «Акавамена». Он касается экологических проблем, которые мне удалось поднять. Так что, когда вы говорите: «О да, это чисто попкорновое кинцо», я такой: «Ну, а мне удалось открыть людям глаза на важные для меня вещи».

    О «Дюне», в которой он только что снялся:

    Это был классный фильм. Знаете, что им надо сделать? Надо выпустить первую часть в формате четыре-шесть часов. Типа, «Давайте посмотрим четырёх-шести-часовой фильм как телесериал; я могу сам решать, когда хочу посмотреть его целиком». Я хочу увидеть полностью видение Дени. Не хочу, чтобы его обрезали.

    В том же интервью Момоа остался очень недоволен вопросом о сексуальном насилии и обращении с женщинами в «Игре престолов» (в последнее время сериал всё чаще критикуют за это борцы за нравственность):

    Было важно показать Дрого и его стиль. Я сыграл кого-то вроде Чингисхана. Это было очень, очень, очень непросто. Но у меня такая работа — играть такое, и это может не нравиться, но таков уж этот персонаж. Не моё дело рассуждать «А что, если бы я этого не сделал?». Меня никогда не спрашивали: «Жалеешь ли ты, что сыграл роль?» Давайте скажем так: я это уже сделал. По второму разу делать не буду.

    Да, и хочу сказать, что меня от этого подташнивает. Когда вы упомянули «Игру престолов» и подняли тему о том, что делает мой персонаж, и сделал ли бы я это снова. Я в шоке от такого вопроса. Это просто гадко — требовать, чтобы я что-то отменял. У нас таких возможностей нет. Есть продюсеры, есть сценаристы, есть режиссёры, и ты не входишь к ним такой: «Я в этом не снимаюсь, это теперь некошерно и неполиткорректно по современным меркам». Такого не бывает. Так что вопрос был довольно гадкий. Хочу, чтобы вы это знали.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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