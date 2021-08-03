Джейсон Момоа пробовался на Бэтмена и ненавидит вопросы о сексе в «Игре престолов»

Актёр Джейсон Момоа дал интервью New York Times, в котором рассказал кое-какие подробности о своих съёмках. Например, как он чуть не сыграл Бэтмена (а думал, что сыграет Лобо), что он думает о сексе в «Игре престолов» и какой хотел бы видеть «Дюну». Мы публикуем перевод самых интересных моментов.

О киновселенной DC:

Зак Снайдер позвонил мне и пригласил на прослушивание на Бэтмена, и я такой: «Не-е». Я не представлял себя в роли Бэтмена, так что я чуть не отказался. Но я пришёл на прослушивание и сыграл Бэтмена таким бичом, типа приблатнённым. Я понимал, что они меня не возьмут, и решил просто поразвлечься. Ну, я развлёкся, и оказалось, что именно таким Зак представлял Артура Карри. Так что он позвал меня в кабинет, и такой: «Знаешь, кого я хочу тебе поручить?» А я такой: «Лобо?». Он такой: «Нет, не Лобо». А я такой: «Это же единственный, кто может навалять Бэтмену и Супермену». Он говорит: «Хорошая новость — ты Аквамен. Плохая новость — никто об этом не узнает ещё три-четыре года». Тогда это была жесть, приходилось перебиваться мелочью: одна сцена в «Лиге справедливости», одна в «Бэтмене и Супермене». Только потом дошло до «Аквамена».

О супергеройском кино:

Да, супергеройские фильмы — жвачка, но они типа греческой мифологии: в них есть добро, зло и трогательные моменты. И, блин, если перестать их снимать, вы отбросите другие формы искусства. Отбрасываете спецэффекты, отбрасываете всё, что можно сделать с гримом. Я не из тех, кого часто снимают в кино, но когда доводится сняться в супергеройском, я могу сняться в фильме о том, что меня реально волнует. У меня есть цельное видение «Акавамена». Он касается экологических проблем, которые мне удалось поднять. Так что, когда вы говорите: «О да, это чисто попкорновое кинцо», я такой: «Ну, а мне удалось открыть людям глаза на важные для меня вещи».

О «Дюне», в которой он только что снялся:

Это был классный фильм. Знаете, что им надо сделать? Надо выпустить первую часть в формате четыре-шесть часов. Типа, «Давайте посмотрим четырёх-шести-часовой фильм как телесериал; я могу сам решать, когда хочу посмотреть его целиком». Я хочу увидеть полностью видение Дени. Не хочу, чтобы его обрезали.

В том же интервью Момоа остался очень недоволен вопросом о сексуальном насилии и обращении с женщинами в «Игре престолов» (в последнее время сериал всё чаще критикуют за это борцы за нравственность):