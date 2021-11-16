«Джек Потрошитель здесь, в Осло?»: трейлер второго сезона «Пришельцев из прошлого»

HBO Max выпустил трейлер второго сезона норвежской детективной хронофантастики «Пришельцы из прошлого» (Beforeigners).

Неожиданно, второй сезон посвящён… Джеку Потрошителю! Неужели знаменитый серийный убийца мог тоже из-за аномалий попасть из Лондона 19-го века в Осло наших дней. За расследование снова берутся Ларс и Альфхидра, сама прибывшая из эпохи викингов.

В новом сезоне к актёрскому составу присоединятся Пол Кэй (Торос из «Игры престолов»), Энн Акин («Я могу уничтожить тебя»), Джейд Анука («Тёмные начала»), Билли Постлетуэйт («Чернобыль»), Хедда Штирнштедт («Наше время пришло») и Филлип Рош («Алиенист»).

Сериал стартует 5 декабря на HBO Max. Певый сезон можно посмотреть на «Амедиатеке».