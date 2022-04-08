Джо Аберкромби готовит новую трилогию — это шпионский фэнтезийный боевик

Джо Аберкромби анонсировал в деталях свою следующую работу — The Devils («Дьяволы»). Она станет первым томом новой трилогией.
Цикл описывается как сплав фэнтези, триллера, шпионского боевика и истории про ограбление. Права на выпуск на английском приобрело издание Gollancz, с которым Джо работал и до этого. Предварительно The Devils выйдет в 2025-м.
В Европе, что переполнена магией и находится под постоянной угрозой вторжения эльфов, десятилетний Папа Римский время от времени нуждается в услугах, которые не могут оказать праведники. Так что, глубоко под катакомбами, соборами и хранилищами реликвий Священного города находится тайная часовня Святой Целесообразности. Для ее весьма специфичных членов — включая корыстного мага, самодовольного вампира, сексуально озабоченного оборотня и рыцаря, который проклят бессмертием, — нет такой миссии, которую нельзя было бы превратить в катастрофическую кровавую баню.
перевод аннотации fanzon
Недавно на русском вышел финальный роман трилогии «Эпоха безумия», продолжавшая события Круга Земного.
Читайте также
Читаем книгу Джо Аберкромби «Мудрость толпы». Финал новой трилогии
Глава из начала книги демонстрирует приближение большой катастрофы.
Джо Аберкромби «Мудрость толпы». До развязки ещё далеко?
Финал трилогии с заделом на будущее.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Хитрый план СкайнетаКомпьютер никогда не ошибается.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.