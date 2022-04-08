Джо Аберкромби готовит новую трилогию — это шпионский фэнтезийный боевик

Джо Аберкромби анонсировал в деталях свою следующую работу — The Devils («Дьяволы»). Она станет первым томом новой трилогией.

Цикл описывается как сплав фэнтези, триллера, шпионского боевика и истории про ограбление. Права на выпуск на английском приобрело издание Gollancz, с которым Джо работал и до этого. Предварительно The Devils выйдет в 2025-м.

В Европе, что переполнена магией и находится под постоянной угрозой вторжения эльфов, десятилетний Папа Римский время от времени нуждается в услугах, которые не могут оказать праведники. Так что, глубоко под катакомбами, соборами и хранилищами реликвий Священного города находится тайная часовня Святой Целесообразности. Для ее весьма специфичных членов — включая корыстного мага, самодовольного вампира, сексуально озабоченного оборотня и рыцаря, который проклят бессмертием, — нет такой миссии, которую нельзя было бы превратить в катастрофическую кровавую баню. перевод аннотации fanzon

Недавно на русском вышел финальный роман трилогии «Эпоха безумия», продолжавшая события Круга Земного.