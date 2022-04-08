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    Новости

    Джо Аберкромби готовит новую трилогию — это шпионский фэнтезийный боевик

    8 апреля 2022
    08.04.2022
    585
    0 минут на чтение
    Джо Аберкромби рассказал о следующей книге — её рабочее название «Дьяволы»

    Джо Аберкромби анонсировал в деталях свою следующую работу — The Devils («Дьяволы»). Она станет первым томом новой трилогией.

    Цикл описывается как сплав фэнтези, триллера, шпионского боевика и истории про ограбление. Права на выпуск на английском приобрело издание Gollancz, с которым Джо работал и до этого. Предварительно The Devils выйдет в 2025-м.

    В Европе, что переполнена магией и находится под постоянной угрозой вторжения эльфов, десятилетний Папа Римский время от времени нуждается в услугах, которые не могут оказать праведники. Так что, глубоко под катакомбами, соборами и хранилищами реликвий Священного города находится тайная часовня Святой Целесообразности. Для ее весьма специфичных членов — включая корыстного мага, самодовольного вампира, сексуально озабоченного оборотня и рыцаря, который проклят бессмертием, — нет такой миссии, которую нельзя было бы превратить в катастрофическую кровавую баню.

    перевод аннотации fanzon

    Недавно на русском вышел финальный роман трилогии «Эпоха безумия», продолжавшая события Круга Земного.

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