Джо Аберкромби «Мудрость толпы»

Король Орсо одолел мятежников, и казалось, что его правлению и государству в целом больше ничего не угрожает. Однако закулисные интриги таинственных сил привели к тому, что в стране началась самая настоящая революция. Повсюду царит хаос и насилие, а сомнительная мудрость озверевшей толпы возносит на вершину самых беспринципных авантюристов и прожжённых демагогов. Тем временем на Севере подходит к кульминации очередная схватка за власть. Такое ощущение, что весь этот чёртов мир просто сошёл с ума…

Joe Abercrombie

The Wisdom of Crowds

Роман

Жанр: эпическое фэнтези

Выход оригинала: 2021

Художник: А. Дурасов

Переводчик: В. Иванов

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

«Эпоха безумия», часть 3

736 с., 10 000 экз.

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Романом «Мудрость толпы» Джо Аберкромби завершает свою вторую трилогию о мире Земного круга и делает это в присущем ему стиле — живо, выразительно, мощно, а главное — увлекательно. Центральное место в книге занимают революционные события, сильно напоминающие исторические. В первую очередь, конечно же, проглядывают очевидные аллюзии на Великую французскую революцию, вплоть до конкретных эпизодов. Потому общая атмосфера книги довольно мрачная — слишком много тягот выпадает на долю основных героев. Хотя автор и пытается несколько разбавить читательскую грусть-печаль типичным для себя циничным юморком.

Ещё одна фирменная фишка Аберкромби — пёстрая компания колоритных персонажей, которые участвуют в сюжете по разные стороны баррикад. Некоторые из них известны читателям по более ранним книгам автора, другие появились только на страницах «Эпохи безумия». Следить интересно за всеми, хотя автора, похоже, не обошло увлечение современным феминистическим трендом, причём оно выразилось в довольно навязчивом стиле, чего ранее за Аберкромби не наблюдалось.

Что до сюжетной интриги, то под занавес романа становится понятно — впереди нас ждёт ещё не один том хроник Земного круга. Ведь за кулисами очевидных событий бушуют тайные вековые конфликты, для разрешения которых потребуется пролить немало крови. Так что ничего ещё не кончено, будущее не определено…

В общем и целом роман хорош, однако есть один существенный момент, не позволяющий назвать книгу безоговорочно удачной. Аберкромби здесь уж слишком похож на Аберкромби. Конечно, нет ничего удивительного в том, что автор похож на самого себя. Однако в предыдущих книгах он приучил своего читателя ждать неожиданных поворотов и неочевидных финалов, благодаря которым произведения Аберкромби сильно выделялись на фоне аналогичных книг других авторов. А вот «Мудрость толпы» практически ничем не удивляет. Особенно в плане судеб героев: награждают непричастных, наказывают невиновных — всё, как и было у Аберкромби ранее… Если по ходу сюжета типичный для автора «серый» персонаж показывает себя хотя бы капельку с хорошей стороны, можно практически не сомневаться — его ждут неприятности: гибель, поражение или сомнительная победа, которая хуже провала. Для Аберкромби этот ход уже стал привычкой, и в последнем романе «Эпохи безумия» сюрприза не будет. Оттого становится досадно: стоило ли читать три пухлых тома, чтобы в очередной раз убедиться, что мир — дерьмо и преуспеть в нём могут лишь отпетые мерзавцы.

Так что, к сожалению, Джо Аберкромби, похоже, больше не назовёшь главным возмутителем спокойствия в современном фэнтези. Он нашёл свою делянку и усердно её возделывает. Профессионально, эффективно, но без сюрпризов. Даже неожиданный, на первый взгляд, сюжетный поворот, произошедший под конец, фактически повторяет финальный твист «Первого закона». И то, что тогда казалось откровением, сейчас выглядит как банальность.

Итог: увлекательный роман со смыслом, достойное завершение трилогии с прицелом на будущее. Это качественная, красиво скроенная и ладно сшитая работа — не меньше. Но, увы, и не больше.

Намёк из классики Название финального романа трилогии Аберкромби — своеобразная отсылка к классическому исследованию английского журналиста Чарльза Маккея «Наиболее распространённые заблуждения и безумства толпы» (1841). Книга посвящена массовым маниям, которые в разное время пошатнули общественные устои, — от финансовых афер до увлечения оккультизмом.

— Вы давно выходили наружу? Здравый смысл больше никому не нужен, а сумасшествие как раз в моде. Все бухгалтерские книги порваны; друзья, которые прежде считались ценными вкладами, перешли в графу обременений. — Вик продолжала шагать. — Завтрашние опасности не кажутся такими уж серьёзными, когда перед тобой так много сегодняшних.