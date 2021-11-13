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    #гримдарк #польская фантастика #тёмное фэнтези #христианство

    Яцек Пекара «Молот ведьм». Именем Христа немилосердного

    13 ноября 2021
    13.11.2021
    9042
    3 минуты на чтение
    #гримдарк #польская фантастика #тёмное фэнтези #христианство

    Инквизитор Святого Официума Мордимер Маддердин продолжает своё служение Господу Иисусу Христу, немилосердному и непрощающему. Этот грешный мир переполнен злом, сверхъестественным и человеческим, а значит, нуждается в очищении — железом и кровью…

    Яцек Пекара «Молот ведьм»

    Jacek Piekara
    Młot na czarownice
    Сборник повестей
    Жанр: тёмное фэнтези
    Выход оригинала: 2003
    Художник: Dark Crayon
    Переводчик: С. Легеза
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021
    Серия: «Fanzon. Польская фантастика»
    416 с., 5000 экз.
    «Я, Инквизитор», часть 2
    Похоже на:
    Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    Надежда Попова, цикл «Конгрегация»

    Вторая книга серии об инквизиторе Мордимере построена по тому же принципу, что и предыдущая под названием «Слуга божий». В сборник входит пять повестей, каждая с законченным сюжетом и одинаковой схемой. Герой либо получает задание от епископа Хез-хезрона поехать в какое-то место и разобраться со странным происшествием, либо случайно ввязывается в противостояние со злом. Точнее, с тем, что Мордимер Маддердин таковым считает, потому что отличить зло от добра в этом мире альтернативного европейского Средневековья крайне сложно.

    Почти в каждой истории Мордимер оказывается в ситуации, где вынужден выбрать меньшее зло, и решает проблему способом, который многим и в голову не придёт. Что, в общем-то, неудивительно, ведь этот инквизитор — истинно верующий, а его мораль и принципы совершенно не совпадают с тем, как воспринимает мир современный человек.

    Это одна из наиболее сильных сторон цикла польского писателя. Яцеку Пекаре удался образ протагониста, чья внутренняя суть вполне соответствует окружающей его жестокой действительности. Вместе с тем Мордимер Маддердин отличается от многих своих современников: он верит в своё предназначение, а значит, готов абсолютно на всё. К тому же его вера подкреплена поддержкой Ангела Господня — и это вовсе не метафора.

    В общем, Мордимер Маддердин, как и в первом сборнике, бродит по окрестностям Хез-хезрона, искореняя ересь и расстраивая колдовские козни. Однако в «Молоте ведьм» есть и кое-что новенькое.

    Во-первых, мы узнаём чуть больше о мире, хотя лакун по-прежнему с избытком. Информация подаётся очень скупо и фрагментарно, автор разбрасывает её осколки по всему тексту. Например, оказывается, что далеко не вся Европа находится под властью святой матери Церкви — существует еретический Палатинат, на который Император при поддержке Папы устраивает неудачные крестовые походы. Кто это — протестанты, катары, гуситы, мавры? Для выводов информации слишком мало. Возможно, в следующих книгах Пекара даст больше конкретики.

    Во-вторых, приводятся некоторые подробности сошествия Иисуса с креста, когда Он устроил бойню, залив Иерусалим кровью своих мучителей. Об этом упоминается в нескольких повестях, причём в «Садах памяти» мы узнаём о тайной еретической секте, которая трактует Сошествие совершенно иначе — вероятно, этот момент очень важен для понимания всего сюжета цикла.

    Наконец, то и дело упоминаются моменты из прошлой жизни Мордимера Маддердина. Это не полноценные флешбэки, но и на том спасибо — по крайней мере, теперь протагонист понемногу обретает человеческие черты, что крайне важно для читателя. Сопереживать бездушной машине для убийств тяжеловато, а так становится чуть понятнее, как и почему Мордимер стал таким, какой он есть сейчас. Хотя нам наверняка ещё многое предстоит узнать в продолжении цикла.

    Робкие ростки магистрального сюжета пока ещё только проклёвываются. В один из ключевых моментов вновь появляется обманчиво милый толстячок Марий фон Бохенвальд, тайный агент внутреннего круга Инквизиториума, и нам открывается немного больше информации о конфликтах между высшими церковными иерархами, включая самого Папу и Святого Официума. Значит ли это, что грядёт нечто вроде Реформации? В нашем мире это было то ещё кровавое месиво… В общем, загадок немало, но с учётом количества книг в серии автору ещё представится шанс всё подробно расписать.

    Итог: жестокое, мрачное тёмное фэнтези с довольно неприятным протагонистом. Написано увлекательно, хотя и несколько однообразно, в духе инквизиторского процедурала. Разбрасывая по тексту крючочки, автор, похоже, готовит на будущее что-то гораздо более масштабное. Правда, до этого ещё надо дожить, ведь книг в серии немало.

    Мясник из Назарета

    Кроме вышедших на русском двух книг об инквизиторе Мордимере Маддердине, читателей ожидают восемь сборников и пять романов. Яцек Пекара планирует написать ещё один сборник повестей и роман, который послужит финалом серии. Также автор собирается создать приквел — книгу с красноречивым названием «Мясник из Назарета», где расскажет об истинной сущности воинственного Христа.

    Имя моё — Мордимер Маддердин, и я — инквизитор Его Преосвященства епископа Хез-хезрона. Я добродетельный, честный, исполненный смирения и страха Божия человек, который нашёл своё призванье в утешении грешников и в том, чтобы направлять их на путь, проторенный Господом Всемогущим, Ангелами и Святой Церковью…

    Яцек Пекара «Молот ведьм»
    Яцек Пекара «Молот ведьм»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам гримдарка с крутым и жестоким героем — вполне.
    Удачно
    мрачный и жестокий протагонист
    средневековая атмосфера
    стиль
    увлекательные, хоть и простые сюжеты
    Неудачно
    лакуны в сеттинге
    однообразность сюжетной схемы
    8
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