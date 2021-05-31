Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

(NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang, NRF/SARAO/MeerKAT via AP)

NASA опубликовала большой кадр с «центром» Млечного пути. Это изображение собрано из 370 наблюдений, которые за 20 лет совершила Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра». На снимок попали миллиарды звёзд и бесчисленное количество чёрных дыр.

Астроном Дэниел Ванг из Университета Массачусетса в Амхерсте составлял это изображение целый год, работая из дома во время пандемии.

То, что мы видим на этом изображении — жестокая или энегетическая экосистема в центре нашей галактики. Там множество остатков сверхновых, чёрных дыр и нейтронных звёзд. Каждая рентгеновская точка или элемент представляют собой источник энергии, их много, особенно в центре.

Этот оживлённый высокоэнергетический центр находится от нас расстоянии примерно в 26 тысяч световых лет.

«Чандра» была запущена в 1999-м при помощи шаттла «Колумбия».