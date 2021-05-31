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    Фан

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь

    31 мая 2021
    31.05.2021
    2903
    0 минут на чтение

     

    Фото дня: «центр» галактики Млечный путь 2

    (NASA/CXC/UMass/Q.D. Wang, NRF/SARAO/MeerKAT via AP)

    NASA опубликовала большой кадр с «центром» Млечного пути. Это изображение собрано из 370 наблюдений, которые за 20 лет совершила Космическая рентгеновская обсерватория «Чандра». На снимок попали миллиарды звёзд и бесчисленное количество чёрных дыр.

    Астроном Дэниел Ванг из Университета Массачусетса в Амхерсте составлял это изображение целый год, работая из дома во время пандемии.

    То, что мы видим на этом изображении — жестокая или энегетическая экосистема в центре нашей галактики. Там множество остатков сверхновых, чёрных дыр и нейтронных звёзд. Каждая рентгеновская точка или элемент представляют собой источник энергии, их много, особенно в центре.

    Этот оживлённый высокоэнергетический центр находится от нас расстоянии примерно в 26 тысяч световых лет.

    «Чандра» была запущена в 1999-м при помощи шаттла «Колумбия».

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