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    Видео | Новости | Юмор

    «Русский космопоезд» — новый ролик от автора «Русской кибердеревни». Внимание на камео!

    16 апреля 2021
    Кот-император
    16.04.2021
    1102
    0 минут на чтение

    Сергей Васильев, автор ролика про русскую кибердеревню, выпустил новое видео в той же юмористической фантастической вселенной. И теперь в центре внимания оказались путешествиях на поездах.

    Говорят, путешествовать плацкартом по солнечной системе не очень комфортно. It’s a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий. Чужие, любовные признания, походные песни и многое другое!

    «Рашн спейстрейн» обыгрывает знакомые ситуации: и десантников-дембелистов, и «высокотехнологичные» туалеты, и песни в плакартах. На место знакомого фермера пришли новые герои, один из которых — пассажир с контрабандой в исполнении Евгения «BadComedian» Баженова.

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    Кот-император
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