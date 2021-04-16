«Русский космопоезд» — новый ролик от автора «Русской кибердеревни». Внимание на камео!

Сергей Васильев, автор ролика про русскую кибердеревню, выпустил новое видео в той же юмористической фантастической вселенной. И теперь в центре внимания оказались путешествиях на поездах.

Говорят, путешествовать плацкартом по солнечной системе не очень комфортно. It’s a lie! Покажем обычный рейс на русском космопоезде, который не прошел без интересных происшествий. Чужие, любовные признания, походные песни и многое другое!

«Рашн спейстрейн» обыгрывает знакомые ситуации: и десантников-дембелистов, и «высокотехнологичные» туалеты, и песни в плакартах. На место знакомого фермера пришли новые герои, один из которых — пассажир с контрабандой в исполнении Евгения «BadComedian» Баженова.