Джо Манганьелло: отмененный «Бэтмен» с Беном Аффлеком был очень мрачным

Джо Манганьелло, сыгравший Детстроука в «Лиге справедливости», рассказал, каким мог получиться «Бэтмен» с Беном Аффлеком в главной роли.

Это была мрачная история, в которой Детстроук как акула или маньяк из триллера разрушал жизнь Брюса изнутри. Он убил всех близких Брюса, чтобы заставить его страдать. Детстроук был уверен, что Брюс несет ответственность за то, что с ним случилось.

Сам Аффлек, который собирался поставить картину и занимался сценарием, вдохновлялся фильмом «Игра» Дэвида Финчера и комиксом «Сорвиголова: Рожденный заново» Фрэнка Миллера.

Напомним, Бен Аффлек вернется к роли Темного рыцаря во «Флэше». Также актер недавно принял участие в досъемках режиссерской версии «Лиги справедливости».