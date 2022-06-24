Джон Уильямс подумывает закончить с саундтреками после «Индианы Джонса 5»

Легендарный композитор дал интервью Associated Press, в котором рассказал, что подумывает вскоре завязать с написанием музыки для кино. При этом уходить из музыкальной сферы как таковой Уильямс не планирует.

Сейчас я работаю над «Индианой Джонсом 5». Фильм для Харрисона Форда — который намного младше меня — может стать, по его заявлению, последним. Так что я подумал, если Харрисон Форд может закончить, так, возможно, могу и я.

К слову, сам Форд подобного пока не заявлял. А 90-летний композитор добавляет, что пока не уверен в категоричности своих слов.

Я не хочу, чтобы люди считали, будто я категорически прекращу какую-нибудь свою деятельность. Я не умею играть в теннис, но мне нравится думать, что однажды научусь.

Сейчас композитор хочет заниматься другими способами проводить время. Уильямс в интервью заметил, что писать саундтреки попросту долго — музыка к тем же «Звёздным войнам» занимает полгода. Вместо саундтреков композитор хочет сосредоточиться на концертной музыке.

Недавно Уильямс закончил писать саундтрек к драме Стивена Спилберга «Фабельманы». А весной он вместе с виолончелистом Йо Йо Ма записал альбом A Gathering of Friends — при участии Нью-Йоркского филармонического оркестра.