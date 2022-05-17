Джон Уоттс действительно работает над сериалом по «Звездным войнам» — и другие детали

Издание Vanity Fair опубликовало большую статью по «Звездным войнам», из которой стало известно несколько любопытных деталей о будущем вселенной.

Так, режиссер последний трилогии «Человека-паука» Джон Уоттс подтвердил, что в производстве находится сериал, сюжет которого развернется после событий «Возвращения джедая». Проект описывают как «галактическую версию классических приключенческих фильмов студии Amblin из 80-х».

Кроме того, Кэтлин Кэннеди отметила, что трилогия «Звездных войн» Райана Джонсона все еще в работе, но находится на втором плане. Это связано с тем, что постановщик был сильно связан фильмом «Достать ножи» и его сделкой с Netflix.