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    Джордж Клуни пытался отговорить Бена Аффлека от роли Темного рыцаря

    21 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    21.12.2020
    1337
    0 минут на чтение
    Джордж Клуни пытался отговорить Бена Аффлека от роли Темного рыцаря

    Джордж Клуни в очередной раз вспомнил провал «Бэтмена и Робина» и признался, что пытался отговорить Бена Аффлека от роли Темного рыцаря в «Бэтмене против Супермена: На заре справедливости»

    В «Бэтмене и Робине» я потерпел неудачу. У меня были успешные проекты. Но это не значит, что все меня будут слушать. Бен меня не послушал и в итоге отлично показал себя, а я оказался неправ. Исходя из собственного опыта, я мог поделиться одной мудростью. Я тогда сказал: «На костюме не должно быть сосков».

    По словам актера, кинокомикс 1997 года был настолько ужасным, что его физически больно смотреть.

    Дело в том, что я был очень плох в фильме. Акива Голдсман написал отвратительный сценарий. Он подтвердит это. Я ужасно сыграл. Я подтвержу это. Скончавшийся недавно режиссер Джоэл Шумахер говорил: «Да, фильм не сработал». Мы все понимали это.

    Напомним, 23 декабря на Netflix выйдет картина «Полуночное небо». Джордж Клуни выступил ее режиссером, а также сыграл в ней главного героя.

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    Эпическая картина о путешествии к Земле выйдет 23 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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