Джордж Клуни пытался отговорить Бена Аффлека от роли Темного рыцаря

Джордж Клуни в очередной раз вспомнил провал «Бэтмена и Робина» и признался, что пытался отговорить Бена Аффлека от роли Темного рыцаря в «Бэтмене против Супермена: На заре справедливости»

В «Бэтмене и Робине» я потерпел неудачу. У меня были успешные проекты. Но это не значит, что все меня будут слушать. Бен меня не послушал и в итоге отлично показал себя, а я оказался неправ. Исходя из собственного опыта, я мог поделиться одной мудростью. Я тогда сказал: «На костюме не должно быть сосков».

По словам актера, кинокомикс 1997 года был настолько ужасным, что его физически больно смотреть.

Дело в том, что я был очень плох в фильме. Акива Голдсман написал отвратительный сценарий. Он подтвердит это. Я ужасно сыграл. Я подтвержу это. Скончавшийся недавно режиссер Джоэл Шумахер говорил: «Да, фильм не сработал». Мы все понимали это.

Напомним, 23 декабря на Netflix выйдет картина «Полуночное небо». Джордж Клуни выступил ее режиссером, а также сыграл в ней главного героя.