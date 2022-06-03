Джозеф Косински когда-то работал над триквелом «Трона», но от него откзались

Режиссер Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик») в одном из интервью рассказал, что после «Трона: Наследие» он работал над триквелом, но Disney совсем отказалась от фильма.

И это с учетом того, что у постановщика и его команды были полностью готовы сценарий и раскадровка.

Сам Косински связывает решение компании с тем, что в ее распоряжении появились франшизы Marvel и «Звездные войны», и поэтому она решила вкладывать деньги именно в них.

В третьем фильме Джозеф хотел изменить правила и показать, как мир видеоигры проникает в реальную жизнь.

При этом сейчас Disney вновь заинтересована в новой части «Трона», о чем неоднократно рассказывали инсайдеры и СМИ.