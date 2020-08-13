Эдгар Райт выложил много кадров со съемок «Скотта Пилигрима» — фильму стукнуло 10 лет!

10 лет назад — 13 августа — вышел «Скотт Пилигрим против всех». В честь этого постановщик Эдгар Райт поделился огромным количеством кадров со съемок культового фильма.

Без лишних слов предлагаем вам ненадолго вернуться в прошлое.