    3
    Новости

    Эдгар Райт выложил много кадров со съемок «Скотта Пилигрима» — фильму стукнуло 10 лет!

    13 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    13.08.2020
    485
    0 минут на чтение
    Рамона, Лукас и другие герои на кадрах со съемок «Скотта Пилигрима против всех»

    10 лет назад — 13 августа — вышел «Скотт Пилигрим против всех». В честь этого постановщик Эдгар Райт поделился огромным количеством кадров со съемок культового фильма.

    Без лишних слов предлагаем вам ненадолго вернуться в прошлое.

    Читайте также

    Актеры и создатели «Скотта Пилигрима против всех» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

    Актеры и создатели «Скотта Пилигрима» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

     Дмитрий Кинский |  21.07.2020

    Фильм вышел 10 лет назад.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика 10
    0
    7472
    Комиксы августа 2020: фэнтези и фантастика

    Рисованные истории по «Бегущему по лезвию», «Очень странным делам» и «Звёздным войнам», волшебная история про фантастических тварей, будни космического почтальона и немного биографии Думгая.

    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?
    0
    67624
    В Dungeons & Dragons якобы запрещают слово «раса». Что происходит?

    Разбираемся, откуда пошли слухи, что на самом деле стоит за изменениями, как обстоят дела в других НРИ и почему этот конфликт важен для русскоязычного комьюнити.

    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов
    0
    66184
    Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: книга про тайную организацию гиков и программистов

    Смесь современной НФ, ужасов Лавкрафта, городского фэнтези и шпионских детективов, приправленная классическим офисным юмором.

    Святой Грааль
    0
    217568
    Святой Грааль: что это и где его найти

    Кубок, блюдо, котёл, камень или женщина? А может быть, лестница или ключ к Царству Небесному?

    Что почитать: «Прачечная» Стросса, славянское фэнтези и «расисткая» книга
    0
    117235
    Читаем книгу: Чарльз Стросс «Каталог катастрофы»: хакеры и магия

    Фантастика и о шпионах и хакерах, где городское фэнтези и элементы киберпанка переплетаются с лавкрафтианскими ужасами.

    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell! 28
    0
    121397
    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell!

    Множество релизов переползали с одной даты на другую и в итоге выпали на август. Поговорим про внезапный ММО-хит Fall Guys: Ultimate Knockout, соулсборн Mortal Shell, ремастер Battletoads, компьютерную версию Horizon Zero Dawn, Wasteland 3 и десятки других проектов!

    «Последние и первые люди»
    0
    170828
    «Последние и первые люди». История о далёком будущем с памятниками в главных ролях

    Гипнотический фильм о конце истории от композитора «Прибытия».

    Видео: обзор новинок конца лета от Hobby World
    0
    379546
    Видео: обзор новинок конца лета от Hobby World

    Новый ролик от Hobby World.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить