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    Новости

    Актеры и создатели «Скотта Пилигрима» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

    21 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    21.07.2020
    4219
    0 минут на чтение
    Актеры и создатели «Скотта Пилигрима против всех» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

    Журналисты Entertainment Weekly собрали вместе создателей и актерский состав «Скотта Пилигрима против всех» в честь десятилетия картины.

    В полуторачасовом ролике Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс, Анна Кендрик и другие от начала до конца зачитали сценарий картины. А руководили процессом режиссер Эдгар Райт и сценарист Майкл Бэколл.

    Напомним, киноадаптация комикса про Скотта Пилигрима вышла в 2010 году. Увы, в прокате она провалилась — при бюджете в 60 миллионов долларов фильм собрал всего лишь 47 миллионов. Тем не менее зрители очень полюбили картину.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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