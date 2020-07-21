Актеры и создатели «Скотта Пилигрима» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

Журналисты Entertainment Weekly собрали вместе создателей и актерский состав «Скотта Пилигрима против всех» в честь десятилетия картины.
В полуторачасовом ролике Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс, Анна Кендрик и другие от начала до конца зачитали сценарий картины. А руководили процессом режиссер Эдгар Райт и сценарист Майкл Бэколл.
Напомним, киноадаптация комикса про Скотта Пилигрима вышла в 2010 году. Увы, в прокате она провалилась — при бюджете в 60 миллионов долларов фильм собрал всего лишь 47 миллионов. Тем не менее зрители очень полюбили картину.
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Режиссёр ведёт переговоры о возрождении, а автор комиксов рисует Скотта с огромной бородищей.
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