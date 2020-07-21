Актеры и создатели «Скотта Пилигрима» собрались вместе и зачитали сценарий фильма

Журналисты Entertainment Weekly собрали вместе создателей и актерский состав «Скотта Пилигрима против всех» в честь десятилетия картины.

В полуторачасовом ролике Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Крис Эванс, Анна Кендрик и другие от начала до конца зачитали сценарий картины. А руководили процессом режиссер Эдгар Райт и сценарист Майкл Бэколл.

Напомним, киноадаптация комикса про Скотта Пилигрима вышла в 2010 году. Увы, в прокате она провалилась — при бюджете в 60 миллионов долларов фильм собрал всего лишь 47 миллионов. Тем не менее зрители очень полюбили картину.