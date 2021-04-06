Экранизация Borderlands будет похожа на игры. Но прямой связи между ними нет

5 апреля кинокомпания Lionsgate представила синопсис экранизации Borderlands, в центре сюжета которой будет сирена Лилит.

Лилит, печально известная преступница с загадочным прошлым, неохотно возвращается на свою родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына во вселенной — Атласа. Девушка собирает необычную команду, в которую входят: Роландом, бывший элитный наемник, отчаянно нуждающийся в искуплении; Крошка Тина, юная безбашенная подрывница; Криг, мускулистый защитник Тины; Таннис, ученый, не особо дружащий со своей головой; Железяка, настойчивый робот. Эти невероятные герои должны сразиться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может стать ключом к невообразимой силе. Судьба вселенной может оказаться в их руках, но они будут бороться за нечто большее — друг за друга.

После руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд отметил, что картина не будет напрямую связана с играми во вселенной Borderlands. Тем не менее авторы постарались сохранить характеры персонажей, а также тон повествования и общий стиль.

Судя по фотографии со съемочной площадки, глава игровой студии будет принимать активное участие в производстве.

Вместе с этим стало известно, что звезда «На гребне волны» и «Карлоса» Эдгар Рамирес в фильме исполнит роль Девкалиана Атласа, руководителя оружейной корпорации Atlas.

Напомним, постановкой картины занимается Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.

Главные роли исполнят Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Флориан Мунтяну.

У киноадаптации Borderlands пока нет даты выхода. Съемки фильма стартовали 1 апреля.