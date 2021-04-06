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    Новости

    Экранизация Borderlands будет похожа на игры. Но прямой связи между ними нет

    6 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    06.04.2021
    212
    1 минута на чтение
    Экранизация VB

    5 апреля кинокомпания Lionsgate представила синопсис экранизации Borderlands, в центре сюжета которой будет сирена Лилит.

    Лилит, печально известная преступница с загадочным прошлым, неохотно возвращается на свою родную планету Пандору, чтобы найти пропавшую дочь самого могущественного сукиного сына во вселенной — Атласа. Девушка собирает необычную команду, в которую входят: Роландом, бывший элитный наемник, отчаянно нуждающийся в искуплении; Крошка Тина, юная безбашенная подрывница; Криг, мускулистый защитник Тины; Таннис, ученый, не особо дружащий со своей головой; Железяка, настойчивый робот.

    Эти невероятные герои должны сразиться с инопланетными монстрами и опасными бандитами, чтобы найти и защитить пропавшую девушку, которая может стать ключом к невообразимой силе. Судьба вселенной может оказаться в их руках, но они будут бороться за нечто большее — друг за друга.

    После руководитель Gearbox Software Рэнди Питчфорд отметил, что картина не будет напрямую связана с играми во вселенной Borderlands. Тем не менее авторы постарались сохранить характеры персонажей, а также тон повествования и общий стиль.

    Судя по фотографии со съемочной площадки, глава игровой студии будет принимать активное участие в производстве.

    Вместе с этим стало известно, что звезда «На гребне волны» и «Карлоса» Эдгар Рамирес в фильме исполнит роль Девкалиана Атласа, руководителя оружейной корпорации Atlas.

    Напомним, постановкой картины занимается Элай Рот, снявший «Хостел». А сценарий пишет Крейг Мазин, автор «Чернобыля» от HBO.

    Главные роли исполнят  Кейт Бланшетт, Кевин Харт,  Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Флориан Мунтяну.

    У киноадаптации Borderlands пока нет даты выхода. Съемки фильма стартовали 1 апреля.

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     Дмитрий Кинский |  02.03.2020

    Однако не факт, что задумку воплотят в жизнь — работа над фильмом только началась.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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