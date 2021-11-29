Энтузиасты воскрешают отменённую игру по «Дюне» — но без лицензии «Дюны»

На Kickstarter начался сбор средств на издание ретро-игры Elland: The Crystal Wars. Её действие разворачивается на суровой пустынной планете Элланд, где добываются необычайно ценные кристаллы и минералы, которые обеспечивают строительство космических кораблей. Главная угроза на планете — жестокие и гигантские звери Приксус (Prixus Beast)! Ничего такая завязка не напоминает?

Elland: The Crystal Wars Kickstarter is now OPEN! 🔥

Support this cancelled game getting the release it deserves! 🎮⚡️ Thank you for everything! It means the world to me!😀 Check it out here: https://t.co/uEzORyIB6b pic.twitter.com/Gp8TnjmB6K — The Retro Room 🎮🕹🎬🎥 (@TheRetroRoomRoo) November 16, 2021

В начале 2000-х для консоли Game Boy разрабатывался 3D-шутер (или, скорее, аркадный симулятор) Dune: Ornithopter Assault, где игрок брал на себя роль Гурни Халлека, который участвовал в операциях на Арракисе. Игра была почти завершена, но в итоге из-за финансовых проблем компании-издателя Cryo Interactive её так и не выпустили. Лишь в 2015-м в сети появился ROM для программ-эмуляторов.

Энтузиасты из компании The Retro Room Game получили права на эту игру, но лицензии на «Дюну» у них нет — поэтому все ключевые термины в кампании не упоминаются. Но из описания вполне понятно, о каком проекте идёт речь.

Проект уже собрал 12 тысяч долларов при сумме в 7 тысяч. В игру войдут две главы, каждая по пять миссий (ещё две дополнительные миссии). За разблокировку сверхцелей обещают мерч, локализацию на другие языки, дополнительные миссии и ПК-порт (45 тысяч долларов). Отправить цифровую версию Elland: The Crystal Wars в любом случае обещают уже в мае 2022-го — в формате ROM.