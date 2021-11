Энтузиасты воскрешают отменённую игру по «Дюне» — но без лицензии «Дюны»

На Kickstarter начался сбор средств на издание ретро-игры Elland: The Crystal Wars. Её действие разворачивается на суровой пустынной планете Элланд, где добываются необычайно ценные кристаллы и минералы, которые обеспечивают строительство космических кораблей. Главная угроза на планете — жестокие и гигантские звери Приксус (Prixus Beast)! Ничего такая завязка не напоминает?

Elland: The Crystal Wars Kickstarter is now OPEN! 🔥

Support this cancelled game getting the release it deserves! 🎮⚡️ Thank you for everything! It means the world to me!😀 Check it out here: https://t.co/uEzORyIB6b pic.twitter.com/Gp8TnjmB6K

— The Retro Room 🎮🕹🎬🎥 (@TheRetroRoomRoo) November 16, 2021